Apple TV ha restringido alquilar o comprar contenido desde Google TV y Android TV

Apple TV ya no permite comprar o alquilar contenido desde Android TV y Google TV. (foto: Logroño24Horas)

Apple ha decidido bloquear la opción de comprar o alquilar contenidos a través de la app Apple TV en dispositivos que utilicen Google TV o Android TV. Y si bien no se ha dado una explicación oficial sobre el motivo de esta medida, se relacionará con una antigua disputa sobre el pago de comisiones por transacciones realizadas dentro de la aplicación.

Según la información disponible, la identificación involucra una gran cantidad de dispositivos. Desde televisores inteligentes y reproductores multimedia (como NVIDIA Shield), hasta el lanzamiento de los Chromecast en 2020 junto con Google TV, entre otros. En el futuro, los usuarios ya no podrán acceder a contenido nuevo desde la aplicación Apple TV, aunque podrán ver el contenido comprado previamente en su biblioteca.

Tal y como explican Android Authority y AppleInsider, al acceder a la app del servicio de Cupertino con un dispositivo Android TV, ya no se muestra el botón ‘Comprar’ al seleccionar una película o serie. Ahora, solo aparece la opción ‘Cómo mirar’, que le permite a la audiencia saber que deberían usar: si un iPhone, un iPad u otro dispositivo de transmisión.

Es importante tener en cuenta que el bloqueo de compras o alquileres en la aplicación Apple TV no afecta el contenido de Apple TV. Sin embargo, The Verge señala que ya no se puede crear una nueva suscripción al servicio de transmisión desde un dispositivo Android TV o Google TV. Para ello, la aplicación requiere hacerlo a través de la web.

El pago de comisiones sería la principal razón del bloqueo de Apple TV a Android TV

Hasta el momento, ni Apple ni Google han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el bloqueo de Apple TV en Android TV podría ser un capítulo más en la vieja disputa sobre las comisiones por compras dentro de la aplicación.

Aparentemente, la gente de Cupertino tomó la decisión de no tener que pagarle a Google un porcentaje de cada transacción realizada desde un dispositivo con su software. Cabe recordar que la gente de Mountain View mantiene una participación del 30% en cada nueva compra, alquiler o suscripción creada a través de su plataforma. Sin embargo, no está claro si Apple tendrá que pagar esta cantidad o si se trata de una pequeña comisión.

Logo de Apple TV. (REUTERS/Dado Ruvic)

También es importante tener en cuenta que la aplicación Apple TV continúa funcionando sin restricciones en otros dispositivos que no son Android. Tal es el caso de las consolas PlayStation y Xbox, los televisores inteligentes Samsung y LG y los dispositivos Roku, por nombrar algunos.

Es importante recalcar que esta no es la primera vez que Apple toma tal determinación. Los dispositivos del ecosistema Fire TV de Amazon han experimentado el mismo problema que Android TV y Google TV; es decir, la app de Apple TV tampoco permite comprar ni alquilar contenidos, lo que seguramente implicará también el pago de comisiones.

Fire TV de Amazon. (foto: Xataka)

Llama la atención el poco tiempo que tiene Apple TV en las plataformas de Google

Ha pasado menos de un año desde que apareció de forma masiva Apple TV en dispositivos Android TV y Google TV. Aunque algunos equipos comenzaron a recibir soporte para el servicio de Apple a fines de 2020, no fue hasta principios de junio que se anunció el lanzamiento oficial.

Habrá que ver cómo reacciona Google ante la decisión de la empresa dirigida por Tim Cook. Y desde el punto de vista del usuario, más allá de las malas noticias por la pérdida de parte de la funcionalidad del servicio, al menos pueden sentir tranquilidad de poder seguir accediendo al catálogo de Apple TV sin restricciones.

