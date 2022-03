Alfredo Adame est encore plus controversé en raison des combats constants auxquels il participe. Récemment, lorsqu'une famille a subi un coup au milieu de la rue ou a crié à un chauffeur. Cependant, une partie de la renommée qu'il a acquise à cet égard était due au fait qu'il affirmait à plusieurs reprises être un combattant professionnel et supposait même qu'il maîtrisait les arts martiaux.

À cette occasion, l'ancien pilote Hoy n'a pas hésité à affronter Omar Chaparro, qui ne s'est pas retenu récemment et n'a pas critiqué . Comment combattre l'ardent rival de Carlos Trejo.

Dans le programme La Cotorrisa, Chaparro a un jour parlé de frapper un journaliste qui l'a « articulé », et en ce sens, l'humoriste a décidé de reprendre la controverse avec Eduardo Yanez et Alfredo Adam.

« Je ne sais pas si j'avais tort ou raison, mais je l'ai jeté par terre et je l'ai avalé. J'étais encore pire que Yanez, parce que Yañez vient de le frapper, et je l'ai brisé, je lui ai donné des coups de pied, je lui ai frappé le ventre », a-t-il raconté.

Omar Chaparro a ajouté qu'il n'en avait pas fait trop car il était en bonne condition physique à ce moment-là et n'avait pas blessé le journaliste dans le cadre du plan.

« Contrairement à Alfredo Adame, je me suis entraîné toute ma vie », a déclaré le comédien des programmes Slobodsky et Ricardo Perez.

En raison de tout ce qui précède, lors d'une réunion avec la presse, Adame a mentionné qu'il n'était pas affecté par des commentaires négatifs à son sujet. Contrairement à ce que Chaparro a dit, il a souligné qu'il savait se battre.

« C'est ce qu'on appelle un coup de pied de pédale, ou un coup de pied de vélo, comme faire du vélo vers le haut, et il y a quelqu'un qui dit que l'on n'est pas ignorant. » Il a ajouté.

Par conséquent, les organisateurs de l'émission ont confronté Omar en personne, l'insultant sans pitié à propos des déclarations faites plus tôt. .

« Comme l'éruption d'Omar Chaparro, qui a dit que ce n'était pas de la paperasserie et ce rouleau, Peter (Kick), l'entraîneur des stars qui a déclaré que cela n'existait pas. Toutes les personnes envieuses se souviennent des poisons et des frustrations du succès, de l'amertume, des complexes et de l'envie. Parce que ce sont des dormeurs très légers.

Après avoir remis en question sa relation avec l'interprète de Las Locuras mías, Alfredo a déclaré qu'il était surpris par la direction que tout prenait, puisqu'il n'y avait pas de conflit avec Chaparro.

« Non, je n'ai aucun problème avec lui. Je l'ai très bien accueilli avec tout, mais maintenant ce nain a dit quelque chose de très stupide. » Il l'a dit.

Alfredo a souligné que l'action en justice qu'il avait intentée était en relation avec la bagarre qui avait eu lieu dans la rue à la date précédente et qui avait également été frappée par la jeune fille.

« La plainte pénale a déjà été déposée au niveau fédéral du bureau du procureur général, ils les recherchent déjà et, à la fin, ils déposeront et élargiront la déclaration avec plusieurs éléments, tels que le projet de loi sur les chaînes. La loi a déjà été mise en œuvre pour aller de l'avant. »

Continuer à lire