Boca Juniors le ganó 2-0 a Atlético Mineiro y es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana
21 Nov, 2026 07:50 p. m. EST
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consagró luego de ser campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino El capitán Leandro Paredes besó la copa junto al plantel en Barranquilla El flamante campeón se adueñó de su título 19 en el ámbito continental Enner Valencia ingresó en el segundo tiempo y levantó el trofeo El llanto emotivo de Paredes y el abrazo con Adam Bareiro Miguel Merentiel obtuvo su primer título internacional con el Xeneize Leandro Paredes emocionado con la Copa Sudamericana en sus manos El arquero colombiano Álvaro Montero conquistó el título sudamericano Santiago Ascacibar fue autor del primer tanto para encaminar el triunfo Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana 2026 El equipo titular que presentó Rodolfo Arruabarrena en Barranquilla El Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, posó en la previa a la final contra Boca en Barranquilla Los equipos cantaron el himno de su país en el comienzo del partido Los hinchas de Boca Juniors colmaron el estadio en Colombia Santiago Ascacibar marcó el primer tanto que luego fue anulado. Instantes después, se tomó revancha para marcar el 1-0 en Barranquilla Sebastián Villa abraza a Santiago Ascacibar tras el gol que significó el 1-0 de Boca ante Mineiro Santiago Ascacibar festeja el gol de Boca que abrió la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro Lautaro Di Lollo controla la pelota bajo la presión de Bernard. El defensor de Boca se mostró sólido durante la final Rodolfo Arruabarrena vive con intensidad la definición de la Copa Sudamericana. El Vasco armó un equipo compacto y ganador Eduardo Domínguez se lamenta por la baja producción de su equipo en la final frente a Boca Miguel Merentiel recibió un golpe en el sector de la oreja y le reclamó al árbitro uruguayo Matonte El cruce entre Leandro Paredes y Fred durante la final de la Copa Sudamericana Miguel Merentiel se besa el escudo de Boca tras marcar el 2-0 ante Mineiro El delantero uruguayo celebró frente a la hinchada xeneize El festejo entre Merentiel y el Vasco Arruabarrena Facundo Jagger Herrera fue determinante en la defensa del Xeneize Álvaro Montero completó el partido con la valla en cero. El colombiano le aportó seguridad a Boca El festejo de Miguel Merentiel en la final de la Copa Sudamericana Leandro Paredes, el capitán de Boca se aseguró el título sudamericano en su regreso al club
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