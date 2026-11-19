Sebastián Ceria, presidente de Fundar, expresó: "Creemos en un Estado inteligente, capaz de apalancar el desarrollo, y en la importancia de pensar el país a largo plazo. Tenemos grandes oportunidades, pero aprovecharlas requiere de buenas políticas públicas y de la capacidad de trabajar juntos"
18 Nov, 2026 07:11 p. m. EST
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Paula Español, directora de Provincia Net; Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar; el senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro y Santiago Rodríguez
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado (Fundación Capital), y Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; Sebastián Ceria; el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y Susana Edjang, representante de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en Argentina
Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral) y la legisladora porteña, Guadalupe Tagliaferri
Martín Etchevers, presidente de ADEPA, y el diputado nacional Nicolás Trotta
Daniel Yankelevich (Fundar) y Julia Pomares, cofundadora y directora para América Latina de GIDE
El periodista Jairo Straccia y Leandro Cahn (Fundación Huésped)
Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires; Pablo Semán y Martín Sivak
Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go Consultores, y Max Alier, representante residente del Fondo Monetario Internacional en Argentina
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, y el periodista Ernesto Tenembaum
Los diputados nacionales, Pablo Farías y Nicolás Massot
El diputado nacional Nicolás Trotta y Bernardo Kosacoff (Fundación Konex), Fundar es un un centro de innovación en políticas de desarrollo que busca impulsar transformaciones estructurales para la Argentina y América Latina
Paula Litvachky, directora ejecutiva de CELS, y la periodista, Julia Mengolini
Felipe Vismara (CIAS Instituto Universitario), Clara Cioffi, Santiago Ceria y Santiago Poy (CIAS)
Fernando Straface, Martín Redrado y el embajador Erik Høeg
Matías Kulfas, ex ministro de Economía; el biólogo Diego Golombek y Carlos Díaz (SXXI Editores)
Sebastián Ceria, Martín Rapetti (Equilibra) y Carolina Castro (Industrias Guidi)
El diputado nacional Nicolás Massot y Juan Pablo Ruíz Nicolini (Fundar)
Diego Weinberg, Nicolás Cevela y Juliana Gamboa
Jorge Aliaga (Universidad Nacional de Hurlingham) y Pablo Ceriani, integrante de Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDA) y ex presidente de Aerolíneas Argentinas
Diego Coatz (I+D), Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria, y Ernesto Tenembaum
Sol Tischik, jefe de Gabinete del municipio de Lomas de Zamora; Belén Bonello (Fundar) y Nadia Moragas, responsable de la Unidad de Cooperación y Financiamiento Internacional del ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires
Martín Sivak junto a Cecilia Todesca, ex secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, y Martín Schapiro
Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB); Carla Quattrone (CAB), Paula Isaak (Fundar), Tomás Bril (Fundar), Juan Manuel Garrido y Laura González (El Gato y La Caja), Juan O’Farrell (Fundar) y Eduardo Levy Yeyati (Universidad Torcuato di Tella)
Manuel Socías, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA), y Manuel Vidal, presidente del Área Educativa del Club Atlético River Plate
El periodista Diego Genoud, Alejandro Obeid y Carlos Marino
Natalia Aquilino (Universidad de San Andrés) y Clara Popeo (Fundar)
Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO
Julián Goya, director de Comunicación del Centro de Estudios para la Ciudad; Cecilia Todesca, Delfina Rossi, Uta Dirksen y Maju Eliosoff
Lucía Álvarez (Fundar) junto a Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad; Paula Taratuto, Laura Masson y Mariano Plotkin
Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, y el diputado nacional, José Glinski
Paula Español, directora de Provincia Net (BAPRO), y Martín Rapetti (Equilibra)
Los periodistas Rosalía Constantino, Ezequiel Orlando, Julia Mengolini, Sebastián Lacunza y Martín Rajnerman
Sebastián Ceria, Julia Mengolini y Martín Reydó
Gabriel Kessler (UBA-CONICET), Carlos Díaz (Siglo XXI Editores) y Enrique Avogadro, ex ministro de Cultura porteño
Víctor Volman (Argentinos por la Educación), Manuel Vidal, Bruno Rodríguez y María Migliore