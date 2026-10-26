Las mejores fotos de la gala del Balón de Oro 2026

Las postales de la ceremonia, que se celebra en el London Palladium. Los nominados posaron ante las cámaras en la entrega de premios a los mejores de la temporada

Kylian Mbappé presente en la ceremonia del Balón de Oro
Kylian Mbappé presente en la ceremonia del Balón de Oro
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Harry Kane junto a su esposa Katie Goodland en la alfombra roja a la espera del inicio de la gala
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El entrenador español Luis de la Fuente, junto a Aitor Karanka, Director Técnico de Desarrollo de la RFEF y Rafael Louzan, presidente de la RFEF
El entrenador español Luis de la Fuente, junto a Aitor Karanka, Director Técnico de Desarrollo de la RFEF y Rafael Louzan, presidente de la RFEF
Ronaldo Nazário revelará el ganador del Balón de Oro 2026
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Luis Diaz, Dayot Upamecano, Harry Kane y Lennart Karl en la alformbra roja
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Alexia Putellas presente en la gala, una de las candidatas al Balón de Oro Femenino
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Luis Figo asistió acompañado de su hija Stella Figo
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Michael Owen, ganador del Balón de Oro en el año 2001, con su esposa Louise Bonsall
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Lucy Bronze posó en la alfombra roja durante su sexta nominación al premio
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Ousmane Dembélé nuevamente nominado tras ganar el Balón de Oro en 2025
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Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, está incluido entre los 10 candidatos al Trofeo Yashin
Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, está incluido entre los 10 candidatos al Trofeo Yashin
Balon de oro
Scarlett Camberos, la primera mexicana en aparecer en la lista de nominaciones del Balón de Oro
Balon de oro
Mikel Arteta acompañado de su esposa Lorena para su nominación a mejor entrenador del año

Créditos: Reuters/Matthew Childs. Toby Shepheard / AFP.

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