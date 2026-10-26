Las mejores fotos de la gala del Balón de Oro 2026

Kylian Mbappé presente en la ceremonia del Balón de Oro
26 Oct, 2026 04:38 p. m. EST
Harry Kane junto a su esposa Katie Goodland en la alfombra roja a la espera del inicio de la gala El entrenador español Luis de la Fuente, junto a Aitor Karanka, Director Técnico de Desarrollo de la RFEF y Rafael Louzan, presidente de la RFEF Ronaldo Nazário revelará el ganador del Balón de Oro 2026 Luis Diaz, Dayot Upamecano, Harry Kane y Lennart Karl en la alformbra roja Alexia Putellas presente en la gala, una de las candidatas al Balón de Oro Femenino Luis Figo asistió acompañado de su hija Stella Figo Michael Owen, ganador del Balón de Oro en el año 2001, con su esposa Louise Bonsall Lucy Bronze posó en la alfombra roja durante su sexta nominación al premio Ousmane Dembélé nuevamente nominado tras ganar el Balón de Oro en 2025 Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, está incluido entre los 10 candidatos al Trofeo Yashin Scarlett Camberos, la primera mexicana en aparecer en la lista de nominaciones del Balón de Oro Mikel Arteta acompañado de su esposa Lorena para su nominación a mejor entrenador del año
Créditos: Reuters/Matthew Childs. Toby Shepheard / AFP.
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