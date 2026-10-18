Fe y devoción: las imágenes del segundo recorrido del Señor de los Milagros hoy, 18 de octubre

Un devóto del Señor de los Milagros acude como cada año a presenciar la sagrada imagen este domingo 18 de octubre, en el segundo recorrido. (Infobae/Carlos Díaz)

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La jornada de este domingo 18 de octubre dejó imágenes del segundo recorrido del Señor de los Milagros por el Centro Histórico de Lima, donde la venerada imagen salió desde el santuario de Las Nazarenas y pasó por calles y avenidas cercanas a instituciones públicas de la capital peruana.

La salida se produjo a las 6:00 de la mañana, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio. Desde ese momento, el recorrido reunió escenas de la tradicional procesión de octubre, con el Cristo Moreno como eje de las actividades religiosas previstas para esta fecha.

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La ruta abarcó distintos puntos del casco antiguo de Lima y contempló el paso de la imagen por sectores próximos a la Municipalidad Metropolitana, el Arzobispado y el Palacio de Gobierno. El itinerario también incluyó la plaza Bolívar, donde el Congreso de la República tenía previsto rendir homenaje al Señor de los Milagros.

La procesión del Señor de los Milagros partió a las 6:00 de la mañana desde el santuario de Las Nazarenas tras una misa de campaña. (Infobae/Clara Giraldo)

Volvió a Palacio

Uno de los momentos de la jornada ocurrió al mediodía, cuando la imagen del Señor de los Milagros ingresó al Patio de Honor de Palacio de Gobierno, cuatro décadas después de su primera visita al recinto del Poder Ejecutivo, registrada en 1986.

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La presidenta Keiko Fujimori recibió a la imagen religiosa en la sede presidencial. La mandataria estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los integrantes del Gabinete Ministerial.

Durante la ceremonia, Fujimori entregó cirios destinados al anda del Señor de los Milagros. También presentó un arreglo floral con la forma del escudo de la República, que fue entregado a los integrantes de la Quinta Cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros.

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El ingreso al Patio de Honor mostró una de las postales centrales del segundo recorrido. La visita marcó el regreso del Cristo Moreno a ese espacio de Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta de la República.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (3-i), participa en la procesión del Señor de los Milagros este domingo, en el Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/ Aldair Mejia

Los honores militares

El acto en Palacio de Gobierno contó con la participación del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, que rindió los honores correspondientes a la imagen religiosa durante su presencia en la sede del Ejecutivo.

La ceremonia reunió a autoridades del Gobierno y a representantes de la Hermandad del Señor de los Milagros. Los cirios y el arreglo floral fueron parte de la recepción organizada en el Patio de Honor para el Cristo Moreno.

La última vez que un presidente de la República recibió al Señor de los Milagros dentro de Palacio de Gobierno fue durante el mandato de Alan García. La visita de este domingo se produjo 40 años después del ingreso registrado en 1986.

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Las imágenes de este punto del recorrido mostraron el paso de la venerada imagen por el recinto presidencial, donde permaneció para recibir el homenaje de las autoridades presentes. Después de la ceremonia, la procesión continuó con el itinerario previsto por las calles del Centro Histórico de Lima.

El itinerario por el casco antiguo de Lima abarcó sectores próximos a la Municipalidad Metropolitana y al Arzobispado. (Infobae)

El recorrido

El trayecto del Señor de los Milagros se desarrolló por vías cercanas a algunos de los principales edificios públicos de la ciudad. Además de Palacio de Gobierno, la ruta consideró sectores próximos a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Arzobispado.

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El Congreso de la República participó de la jornada con un homenaje en las inmediaciones de la plaza Bolívar, uno de los espacios incluidos en el recorrido. La procesión avanzó por el casco antiguo de la capital como parte de las actividades religiosas programadas para octubre.

La galería de imágenes reúne distintos momentos de esta segunda salida, desde la partida en Las Nazarenas hasta el ingreso del Señor de los Milagros a Palacio de Gobierno. También incluye las escenas vinculadas al homenaje de las autoridades y a la continuidad de la ruta por el Centro Histórico.

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Fieles vestidos con hábitos morados cargan el anda del Señor de los Milagros frente al Santuario de las Nazarenas en el centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una exhumadora de 98 años acompañó la procesión

Entre las personas que acompañaron el recorrido figura una exhumadora de 98 años, quien continúa cerca de la imagen del Señor de los Milagros pese a su edad.

Su presencia formó parte de las escenas registradas durante la jornada, que tuvo como punto de partida el santuario de Las Nazarenas. Desde allí, la imagen inició su recorrido a las 6:00 de la mañana, tras la misa presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

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El segundo recorrido del Cristo Moreno continuó por las calles previstas en el itinerario, con escalas en zonas cercanas a instituciones públicas y con los homenajes programados en el Centro Histórico de Lima.

Exsahumadorade 98 años continúa acompañando a la imagen del Señor de los Milagros pese a su edad

Más imágenes del segundo recorrido del Señor de los Milagros

La imagen del Señor de los Milagros inició su segundo recorrido desde el santuario de Las Nazarenas este domingo 18 de octubre. (Infobae/Clara Giraldo)

El Cristo Moreno recorrió calles del Centro Histórico de Lima como parte de las actividades religiosas de octubre. (Infobae/Clara Giraldo)

La fe hacia el Señor de los Milagros en la Plaza Mayor. (Infobae/Clara Giraldo)