50 fotos: la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Residencia del Embajador

Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina
10 Oct, 2026 03:57 a. m. EST
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, junto a la vicepresidente, Victoria Villarruel El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie Lamelas saludan al embajador de España y su esposa, China Crespo Lasso de la Vega Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro, junto al empresario Martín Cabrales El Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su mujer, Zoia Klymenko Sebastián Amerio junto a Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, y Julio Conte-Grand
El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos Fabián Perechodnik junto a sus hijos, Sofía e Iván, su yerno Santiago Fisher, y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina El diputado nacional, Ricardo López Murphy, junto a Carlos Giovanelli, presidente de Havanna El embajador de Marruecos, Fares Yassir El ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg Tato Lanusse Guillermo Stanley Mario Massaccesi El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare Juan Pablo Maglier El embajador de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar Roy Cortina, subsecretario de políticas culturales porteño Martín Cabrales El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes, junto a Guillermo Stanley y Tato Lanusse Marwan Sarwar Gill, Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga La vicepresidente, Victoria Villarruel Mauritz Verheijden, embajador de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay
El embajador de Hungría, Péter Hlinka Cornelia Schmidt-Liermann, directora de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad y del Comité de Asuntos Europeos del CARI, junto a Fernando de Santibañez, titular del CARI Los embajadores del Congo, Alemania y Austria: Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, Catalina Cullas y Gerhard Mayer El embajador de Guatemala, Iván Espinoza Farfán Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción El embajador de Rumania, Dan Petre Andrea Arditi Schwartz El embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría El relacionista diplomático, Ariel Blufstein Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera Las danzas típicas y sus trajes brillaron en la recepción oficial El presidente de los Amigos del Museo Fernández Blanco, Walter D'Aloia Criado Gisela González Servat, asesora de Prensa y Diplomacia Pública de la Unión Europea en Argentina
El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la municipalidad de La Plata El diseñador Gabriel Lage junto a Eduardo Ramírez La celebración de la Fiesta Nacional de España en la Residencia del Embajador /// Fotos: Jaime Olivos