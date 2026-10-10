50 fotos: la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Residencia del Embajador

Joaquín María de Arístegui Laborde ofreció una recepción a la que asistieron autoridades, empresarios y diplomáticos

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Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina
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El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, junto a la vicepresidente, Victoria Villarruel
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie Lamelas saludan al embajador de España y su esposa, China Crespo Lasso de la Vega
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Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro, junto al empresario Martín Cabrales
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El Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach
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Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
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El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
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El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su mujer, Zoia Klymenko
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Sebastián Amerio junto a Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, y Julio Conte-Grand
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El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos
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Fabián Perechodnik junto a sus hijos, Sofía e Iván, su yerno Santiago Fisher, y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
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El diputado nacional, Ricardo López Murphy, junto a Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
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El embajador de Marruecos, Fares Yassir
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El ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra
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El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
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Tato Lanusse
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Guillermo Stanley
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Mario Massaccesi
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El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare
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Juan Pablo Maglier
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El embajador de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen
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El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
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El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi
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La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
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Roy Cortina, subsecretario de políticas culturales porteño
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Martín Cabrales
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El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes, junto a Guillermo Stanley y Tato Lanusse
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Marwan Sarwar Gill, Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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La vicepresidente, Victoria Villarruel
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Mauritz Verheijden, embajador de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay
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El embajador de Hungría, Péter Hlinka
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Cornelia Schmidt-Liermann, directora de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad y del Comité de Asuntos Europeos del CARI, junto a Fernando de Santibañez, titular del CARI
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Los embajadores del Congo, Alemania y Austria: Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, Catalina Cullas y Gerhard Mayer
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El embajador de Guatemala, Iván Espinoza Farfán
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Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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El embajador de Rumania, Dan Petre
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Andrea Arditi Schwartz
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El embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa
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Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría
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El relacionista diplomático, Ariel Blufstein
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Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU
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El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera
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Las danzas típicas y sus trajes brillaron en la recepción oficial
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El presidente de los Amigos del Museo Fernández Blanco, Walter D'Aloia Criado
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Gisela González Servat, asesora de Prensa y Diplomacia Pública de la Unión Europea en Argentina
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El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich
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Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la municipalidad de La Plata
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El diseñador Gabriel Lage junto a Eduardo Ramírez
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La celebración de la Fiesta Nacional de España en la Residencia del Embajador /// Fotos: Jaime Olivos

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