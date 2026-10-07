De fábrica histórica a espacio de diseño: Casa FOA inauguró su edición número 42 junto a icónicas celebridades

Con una superficie de 5.700 metros cuadrados, la exposición reúne arquitectura, interiorismo y paisajismo en la antigua sede 1 de Alpargatas, construida en 1885

CASA FOA para uso de Inhouse
Marcos Malbrán, director general de Casa FOA, Flor de la V, Fabián Medina Flores y Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA
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Humberto Tortonese
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Ginette Reynal
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Elena Roger y Mariano Torre
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Graciela Alfano
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Martín Churba Y Benito Fernández
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Julieta Kemble
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Sol Larrosa y Dolores Teuly
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Flavia Palmiero, Juan Blas Fernández
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Teresa Calandra
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Flor de la V
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Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA, Mauricio Macri y Marcos Malbran, director de Casa FOA
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Mónica Gutiérrez
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Pia Slapka
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Guido Barenboim, director general en Ges Real Estate y Fernando Barenboim,presidente en Ges Real Estate
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Viviana Melamed
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Dolores Teuly y Mauricio Macri
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Eduardo Celasco y Florencia Fiorini
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Marcela Tinayre
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Jaime Campos, presidente de AEA
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Javier Iturrioz
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Julio Oropel
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Marcela Gotlib, Evelyn Scheildt y Nequi Galotti
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Luisa Norbis,Celina Aspiroz, Matty Costa Paz, Ana Astudillo, Jorge Muradas y María Zunino
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Fabian Zitta y Charly Fonseca
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Arq Catalina Ulloa, Alan Stadlin, Emanuel Deve y Julián Laplacette Primera mención a la arquitectura y diseño
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Grace Gold y Paz Carandoti
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Jurados y ganadores de los premios Casa FOA Edición 42

Créditos: Casa FOA

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