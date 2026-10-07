De fábrica histórica a espacio de diseño: Casa FOA inauguró su edición número 42 junto a icónicas celebridades

Marcos Malbrán, director general de Casa FOA, Flor de la V, Fabián Medina Flores y Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA
06 Oct, 2026 11:01 p. m.Actualizado: 07 Oct, 2026 12:06 p. m. EST
Humberto Tortonese Ginette Reynal Elena Roger y Mariano Torre Graciela Alfano Martín Churba Y Benito Fernández Julieta Kemble Sol Larrosa y Dolores Teuly Flavia Palmiero, Juan Blas Fernández Teresa Calandra Flor de la V Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA, Mauricio Macri y Marcos Malbran, director de Casa FOA Mónica Gutiérrez Pia Slapka Guido Barenboim, director general en Ges Real Estate y Fernando Barenboim,presidente en Ges Real Estate Viviana Melamed Dolores Teuly y Mauricio Macri Eduardo Celasco y Florencia Fiorini Marcela Tinayre Jaime Campos, presidente de AEA Javier Iturrioz Julio Oropel Marcela Gotlib, Evelyn Scheildt y Nequi Galotti Luisa Norbis,Celina Aspiroz, Matty Costa Paz, Ana Astudillo, Jorge Muradas y María Zunino Fabian Zitta y Charly Fonseca Arq Catalina Ulloa, Alan Stadlin, Emanuel Deve y Julián Laplacette Primera mención a la arquitectura y diseño Grace Gold y Paz Carandoti Jurados y ganadores de los premios Casa FOA Edición 42
Créditos: Casa FOA