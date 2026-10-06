Las masivas protestas de estudiantes franceses en fotos

La jornada de este martes reunió a cerca de 256.000 participantes, mientras las asociaciones convocantes elevaron el cálculo a 450.000 y denunciaron déficits de personal, edificios degradados y turnos prolongados en todo el país

El movimiento juvenil más poderoso en Francia en 50 años: gases lacrimógenos, liceos bloqueados y un Gobierno acorralado antes de 2027.
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Cientos de miles de estudiantes de entre 15 y 18 años salieron a las calles con una lista de exigencias que el Ejecutivo ya no puede ignorar. El primer ministro Lecornu ordenó a sus ministros atender los reclamos, pero la tensión política sigue escalando.
Cientos de miles de estudiantes de entre 15 y 18 años salieron a las calles con una lista de exigencias que el Ejecutivo ya no puede ignorar. El primer ministro Lecornu ordenó a sus ministros atender los reclamos, pero la tensión política sigue escalando.
De los liceos de París a Estrasburgo: por qué estudiantes, sindicatos y partidos de izquierda se unieron en la mayor protesta educativa francesa en medio siglo.
De los liceos de París a Estrasburgo: por qué estudiantes, sindicatos y partidos de izquierda se unieron en la mayor protesta educativa francesa en medio siglo.
Los bloqueos de escuelas arrancaron semanas antes de la jornada nacional de marchas. Aulas deterioradas, jornadas de diez horas y docentes sin reemplazo son el corazón de una crisis que ya tiene ribetes electorales.
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Miles de jóvenes salieron a las calles en varias ciudades para denunciar aulas deterioradas, falta de profesores sustitutos y horarios lectivos excesivos que se extienden desde la mañana hasta la tarde sin pausas adecuadas.
Miles de jóvenes salieron a las calles en varias ciudades para denunciar aulas deterioradas, falta de profesores sustitutos y horarios lectivos excesivos que se extienden desde la mañana hasta la tarde sin pausas adecuadas.
Los reclamos estudiantiles incluyen la cobertura de vacantes docentes y la reducción de la jornada escolar.
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El Gobierno francés rechazó las críticas por represión policial y desplegó unidades antidisturbios, mientras la movilización nacional cuestionó la falta de reemplazos docentes, los horarios extensos y el deterioro edilicio.
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Organizaciones sindicales, padres y antiguos activistas se unieron a las movilizaciones liceales en todo el país para apoyar sus peticiones de mejoras educativas frente a la desesperanza y la falta de presupuesto público.
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Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y desplegaron unidades antidisturbios frente a los episodios de violencia.
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El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó a los ministros abordar los reclamos centrales de la juventud.
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Las autoridades de París dispusieron el cierre de diez estaciones de metro y el despliegue de miles de agentes de seguridad.
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Organizaciones sindicales como la CGT y partidos políticos de oposición respaldaron las movilizaciones de los estudiantes.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump vinculó las protestas en Francia con la inmigración y el islam.
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Las manifestaciones coincidieron con la presentación del proyecto presupuestario del Gobierno en un contexto de deuda pública del 120 por ciento del PIB.
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El Ministerio del Interior informó que 256.000 personas participaron en las marchas de ese día en Francia, incluidas 56.000 en París. Las organizaciones estudiantiles USL, Fage, Union étudiante y Unef elevaron la estimación a 450.000 manifestantes en todo el país y 100.000 en la capital.
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Fotos: Reuters

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