80 fotos: “Las instituciones importan”, la Cena Anual 2026 de Poder Ciudadano

La institución que preside Martín D’Alessandro celebró su evento anual junto a personalidades del ámbito político, judicial y diplomático

Cena Anual Poder Ciudadano,
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro
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Cena Anual Poder Ciudadano,
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi
Cena Anual Poder Ciudadano,
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió un reconocimiento por su compromiso en la lucha contra la corrupción
Cena Anual Poder Ciudadano,
Debido a que Eduardo Casal se encontraba en Perú participando de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos -institución que preside-, Hugo Wortman Jofre -miembro del consejo de Administración de Poder Ciudadano- le entregó el reconocimiento a Laura Monti, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Cena Anual Poder Ciudadano
El presidente de la Cámara Federal de Casación, Diego Barroetaveña, y el juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
Cena Anual Poder Ciudadano
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian
Cena Anual Poder Ciudadano
Los embajadores de Finlandia y Bélgica: Veikko Roobert Kiljunen y Christian de Lannoy
Cena Anual Poder Ciudadano
La periodista Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional Luis Petri
Cena Anual Poder Ciudadano
Martín D'Alessandro y el presidente de Banco Macro, Jorge Brito
Cena Anual Poder Ciudadano
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas
Cena Anual Poder Ciudadano
El embajador británico, David Cairns
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y el diputado nacional, Martín Lousteau
Cena Anual Poder Ciudadano
Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe
Cena Anual Poder Ciudadano
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires; junto a los fiscales federales, Alejandra Mángano y Diego Luciani
Cena Anual Poder Ciudadano
El fiscal federal, Sergio Mola, y el fiscal de juicio Penal Económico, Marcelo Agüero Vera
Cena Anual Poder Ciudadano
Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing Club y ex ministro de Economía
Cena Anual Poder Ciudadano
El juez federal Sebastián Casanello
Cena Anual Poder Ciudadano
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Cena Anual Poder Ciudadano
Los ex diputados nacionales, Emilio Monzó y Diego Bossio
Cena Anual Poder Ciudadano
Fabián Perechodnik y el juez federal Mariano Borinsky
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Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico
Cena Anual Poder Ciudadano
Matías Gabriel Alvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante; y el juez de la Cámara de Casación Federal, Ignacio Yacobucci
Cena Anual Poder Ciudadano
La legisladora porteña Laura Alonso
Cena Anual Poder Ciudadano
El embajador de Francia, Romain Nadal
Cena Anual Poder Ciudadano
El empresario Cristiano Rattazzi, y su pareja, Gabriela Castellani
Cena Anual Poder Ciudadano
Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación Penal
Cena Anual Poder Ciudadano
El diputado nacional y presidente de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja
Cena Anual Poder Ciudadano
El neurocientífico y ex diputado nacional, Facundo Manes
Cena Anual Poder Ciudadano
Fabián Perechodnik y Julio Conte-Grand junto al juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y Evert Van Tooren, presidente del BICE
Cena Anual Poder Ciudadano
El diputado nacional Esteban Paulon
Cena Anual Poder Ciudadano
La ex diputada nacional Marcela Campagnoli y el periodista Daniel Santoro
Cena Anual Poder Ciudadano
Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal
Cena Anual Poder Ciudadano
Los diputados nacionales Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz
Cena Anual Poder Ciudadano
El diputado nacional Sebastián Galmarini y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex diputado nacional Juan Manuel López
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay
Cena Anual Poder Ciudadano
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Cena Anual Poder Ciudadano
Fabián Perechodnik junto al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg; Cristina Pérez, Luis Petri y Christian Asinelli
Cena Anual Poder Ciudadano
Jorge Valerga Aráoz, uno de los jueces que condenó a las Juntas Militares de la dictadura
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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis
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Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal
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Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social
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El director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, junto a Leandro Cahn, director ejecutivo
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Martín Etchevers, titular de ADEPA
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El fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini
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El diputado nacional Maximiliano Ferraro
Cena Anual Poder Ciudadano
La senadora nacional Carolina Losada y el ex senador nacional Luis Naidenoff
Cena Anual Poder Ciudadano
Carlos Melconian y el ex diputado nacional Facundo Suárez Lastra
Cena Anual Poder Ciudadano
El diputado nacional Nicolás Trotta; el titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del Poder Judicial de la Ciudad, Mariano Heller; Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano; y Leandro Cahn (Fundación Huésped)
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Julio Conte-Grand y Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y ex procurador general de la Ciudad de Buenos Aires
Cena Anual Poder Ciudadano
Gustavo Weiss, Fabián Perechodnik y Cristiano Rattazzi
Cena Anual Poder Ciudadano
Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina
Cena Anual Poder Ciudadano
Kurt Frieder, creador de Fundación Huésped y su primer presidente
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex diputado nacional Mario Negri y el ex senador nacional Ernesto Sanz
Cena Anual Poder Ciudadano
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
Cena Anual Poder Ciudadano
El juez federal, Rodrigo Giménez Uriburu; el juez del Tribunal Oral Federal Nº 2, Jorge Gorini; y el juez federal, Pablo Bertuzzi (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal)
Cena Anual Poder Ciudadano
José Octavio Bordón, ex gobernador de Mendoza y ex embajador argentino en Chile y los Estados Unidos
Cena Anual Poder Ciudadano
El secretario de Niñez, Juan Bautista Ordoñez
Cena Anual Poder Ciudadano
La vicepresidente de Poder Ciudadano, Norma Morandini, y la ex senadora nacional María Eugenia Estenssoro
Cena Anual Poder Ciudadano
Liliana Favaloro, presidente del Consejo de Administración de Fundación Favaloro
Cena Anual Poder Ciudadano
Miembros del Consejo de la Magistratura de CABA e Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Cena Anual Poder Ciudadano
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, junto a Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; y Mario Alberto Villar, fiscal general titular de la Fiscalía N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal
Cena Anual Poder Ciudadano
Los diputados nacionales Martín Lousteau y Nicolás Massot
Cena Anual Poder Ciudadano
Mauritz Verheijden, embajador de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay
Cena Anual Poder Ciudadano
Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ernesto Sanz, Alfonso Prat-Gay y Martín Rappallini
Cena Anual Poder Ciudadano
Facundo Manes, Ricardo Gil Lavedra, Luis Naidenoff y el diputado nacional Germán Martínez
Cena Anual Poder Ciudadano
El juez federal Daniel Rafecas y su mujer, Viviana Moscatelli
Cena Anual Poder Ciudadano
El juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia
Cena Anual Poder Ciudadano
La ex diputada nacional Margarita Stolbizer
Cena Anual Poder Ciudadano
Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia en la Fundación Bunge y Born, junto a Martín D'Alessandro y María Eugenia Estenssoro
Cena Anual Poder Ciudadano
El juez comercial Gustavo Cultraro y Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración de la provincia de Buenos Aires
Cena Anual Poder Ciudadano
Alfonso Prat-Gay, Cristiano Rattazzi, Luis Naidenoff, Gabriela Castellani y Carolina Losada
Cena Anual Poder Ciudadano
Los embajadores de Finlandia, Bélgica, Marruecos e Irlanda: Veikko Roobert Kiljunen, Christian de Lannoy, Fares Yassir y Olive Hempenstall, respectivamente, junto a Martín Etchevers, titular de ADEPA
Cena Anual Poder Ciudadano
La periodista Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro Gawianski
Cena Anual Poder Ciudadano
El ex secretario de Medios Públicos Jorge Sigal
Cena Anual Poder Ciudadano
El show de Maggie Cullen
Cena Anual Poder Ciudadano
Victor Bugge, histórico fotografo oficial de Casa Rosada, y Christian Asinelli
Cena Anual Poder Ciudadano,
La conductora de la Cena Anual 2026, Eleonora Coll
Cena Anual Poder Ciudadano
“Las instituciones importan”, la Cena Anual 2026 de Poder Ciudadano /// Fotos: Jaime Olivos

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