45 fotos: Fundación River Plate celebró su Cena Anual Solidaria bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”
Destacadas personalidades respaldaron su labor que, desde hace trece años, utiliza el deporte y la educación como herramientas de inclusión y oportunidades para niños y jóvenes en contextos vulnerables
Stéfano Di Carlo, presidente de River. La 13° Cena Anual de la Fundación recaudó $1.485.300.000, que serán destinados al proyecto "Hacer Cancha", una iniciativa que busca fortalecer clubes de barrio mediante la construcción de canchas de fútbol, incluyendo el armado del terreno de juego, el cerramiento perimetral y los bancos de suplentes
23 Sep, 2026 03:28 a. m. EST
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El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio
Consuelo Furgoni, vicepresidente 3° de Fundación River, e Ignacio Villarroel, vicepresidente de River
Gabriela Vaca Guzmán, vicepresidente 2° de Fundación River, y el ex presidente de River, Jorge Brito
El plantel de River apareció sobre el escenario en la gran Cena Solidaria
La ex presidente de Fundación River, Clara D'Onofrio, actual vocal de la institución
Felipe Solá, ex canciller y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Clara D'Onofrio y Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River
El diputado nacional, Luis Petri, y el empresario Georgie Neuss
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; Lucía De la Vega, directora ejecutiva de Fundación River; Felipe Llorente, presidente de Fundación River; y el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
El ex vicepresidente de River, Matías Patanian
Rodolfo D'Onodrio y Zulemita Menem
El empresario, Alejandro Macfarlane
Los diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana
El ex secretario de Medios, Enrique "Pepe" Albistur, y la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz
Luca Bertoldi Menem
Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
El ex futbolista, Chori Domínguez
Lucía de la Vega, Felipe Llorente, Gabriela Vaca Guzmán, Jorge Brito y Clara D'Onofrio
Las glorias de River: Oscar Ruggeri, Pato Fillol, Beto Alonso, Antonio Alzamendi, el Negro Enrique y Jorge Gordillo
Reinaldo "Mostaza" Merlo
Andrés Ballotta, vicepresidente 1ro de River
Luis y Bernarda Cella, fundadores de Olga
El ex futbolista, Rodrigo Mora
Victoria Echevarrieta, integrante de la comisión directiva de Fundación River, y Stéfano Di Carlo, presidente de River
Agustina Casanova y Lautaro Mauro
Bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”, la noche destacó el rol que cumplen estos espacios en la vida de sus comunidades
Allí, el deporte se convierte en una oportunidad para compartir, aprender valores, construir vínculos y desarrollar herramientas para la vida, acompañados por profesores, dirigentes y familias
El periodista de Infobae, Nacho Girón
Los empresarios Diego e Ivan Finkelstein (DF Entertainment)
Rodolfo D'Onofrio y Stéfano Di Carlo
Mariano Iúdica y Diego Finkelstein
Mariano Taratuty, vicepresidente 3° de River Plate
El productor, Juan Cruz Ávila, junto a su mujer, María Guastavino
Juan Carr, Jorge Brito, Felipe Solá, Victoria Tolosa Paz, Gabriela Vaca Guzmán y Enrique "Pepe" Albistur
Las subastas ofrecieron un asado en la concentración del plantel profesional de River; dos viajes a Mar del Plata junto a la delegación del club; la posibilidad de patear desde la mitad de cancha del Estadio Monumental durante el entretiempo de un partido; y camisetas de River y de la Selección Argentina firmadas por los campeones del mundo
Jorge Brito recorriendo los objetos de colección de River
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
Agustina Casanova, Lautaro Mauro y Jorge Brito
Zulemita Menem es fotografiada por su hijo, Luca Bertoldi Menem
Juan Pablo Maglier
Alejandro Catterberg, analista político y especialista en opinión pública
Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi Menem
Gabriela Vaca Guzmán y Alejandro Macfarlane
Fundación River Plate alienta el desarrollo integral de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social
Fundación River Plate celebró su Cena Anual Solidaria bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida” /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación River