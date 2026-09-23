45 fotos: Fundación River Plate celebró su Cena Anual Solidaria bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”

Destacadas personalidades respaldaron su labor que, desde hace trece años, utiliza el deporte y la educación como herramientas de inclusión y oportunidades para niños y jóvenes en contextos vulnerables

Cena anual solidaria Fundación River Plate
Stéfano Di Carlo, presidente de River. La 13° Cena Anual de la Fundación recaudó $1.485.300.000, que serán destinados al proyecto "Hacer Cancha", una iniciativa que busca fortalecer clubes de barrio mediante la construcción de canchas de fútbol, incluyendo el armado del terreno de juego, el cerramiento perimetral y los bancos de suplentes
Guardar
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Consuelo Furgoni, vicepresidente 3° de Fundación River, e Ignacio Villarroel, vicepresidente de River
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Gabriela Vaca Guzmán, vicepresidente 2° de Fundación River, y el ex presidente de River, Jorge Brito
El plantel de River apareció sobre el escenario en la gran Cena Solidaria
El plantel de River apareció sobre el escenario en la gran Cena Solidaria
Cena anual solidaria Fundación River Plate
La ex presidente de Fundación River, Clara D'Onofrio, actual vocal de la institución
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Felipe Solá, ex canciller y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Clara D'Onofrio y Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El diputado nacional, Luis Petri, y el empresario Georgie Neuss
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; Lucía De la Vega, directora ejecutiva de Fundación River; Felipe Llorente, presidente de Fundación River; y el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El ex vicepresidente de River, Matías Patanian
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Rodolfo D'Onodrio y Zulemita Menem
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El empresario, Alejandro Macfarlane
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Los diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El ex secretario de Medios, Enrique "Pepe" Albistur, y la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Luca Bertoldi Menem
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El ex futbolista, Chori Domínguez
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Lucía de la Vega, Felipe Llorente, Gabriela Vaca Guzmán, Jorge Brito y Clara D'Onofrio
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Las glorias de River: Oscar Ruggeri, Pato Fillol, Beto Alonso, Antonio Alzamendi, el Negro Enrique y Jorge Gordillo
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Reinaldo "Mostaza" Merlo
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Andrés Ballotta, vicepresidente 1ro de River
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Luis y Bernarda Cella, fundadores de Olga
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El ex futbolista, Rodrigo Mora
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Victoria Echevarrieta, integrante de la comisión directiva de Fundación River, y Stéfano Di Carlo, presidente de River
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Agustina Casanova y Lautaro Mauro
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”, la noche destacó el rol que cumplen estos espacios en la vida de sus comunidades
Cena Fundación River Plate
Allí, el deporte se convierte en una oportunidad para compartir, aprender valores, construir vínculos y desarrollar herramientas para la vida, acompañados por profesores, dirigentes y familias
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El periodista de Infobae, Nacho Girón
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Los empresarios Diego e Ivan Finkelstein (DF Entertainment)
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Rodolfo D'Onofrio y Stéfano Di Carlo
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Mariano Iúdica y Diego Finkelstein
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Mariano Taratuty, vicepresidente 3° de River Plate
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El productor, Juan Cruz Ávila, junto a su mujer, María Guastavino
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Juan Carr, Jorge Brito, Felipe Solá, Victoria Tolosa Paz, Gabriela Vaca Guzmán y Enrique "Pepe" Albistur
Cena Fundación River Plate
Las subastas ofrecieron un asado en la concentración del plantel profesional de River; dos viajes a Mar del Plata junto a la delegación del club; la posibilidad de patear desde la mitad de cancha del Estadio Monumental durante el entretiempo de un partido; y camisetas de River y de la Selección Argentina firmadas por los campeones del mundo
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Jorge Brito recorriendo los objetos de colección de River
Cena anual solidaria Fundación River Plate
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Agustina Casanova, Lautaro Mauro y Jorge Brito
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Zulemita Menem es fotografiada por su hijo, Luca Bertoldi Menem
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Juan Pablo Maglier
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Alejandro Catterberg, analista político y especialista en opinión pública
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi Menem
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Gabriela Vaca Guzmán y Alejandro Macfarlane
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Fundación River Plate alienta el desarrollo integral de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social
Cena anual solidaria Fundación River Plate
Fundación River Plate celebró su Cena Anual Solidaria bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida” /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación River

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Encontraron muerta a una jubilada en Santa Fe y analizan si fue asesinada en medio de un robo

Encontraron muerta a una jubilada en Santa Fe y analizan si fue asesinada en medio de un robo

Entradera en Mar del Plata: cinco hombres encapuchados robaron $20 millones a una familia

Su pareja la golpeó, amenazó y rompió su celular tras una discusión durante un partido de fútbol en Jujuy

T-MEC pone en riesgo la recuperación de México: Fitch eleva su pronóstico de crecimiento económico para 2026

La ANMAT dio de baja la autorización de 25 medicamentos por irregularidades en su registro

Infobae América

Francia se prepara para la primera visita oficial de un papa en 18 años: así será la agenda de León XIV

Francia se prepara para la primera visita oficial de un papa en 18 años: así será la agenda de León XIV

La guerra entre EEUU e Irán, el conflicto en Ucrania y la IA dominan la agenda del segundo día de la Asamblea General de la ONU

Canadá avanza hacia un acuerdo con India tras su guerra comercial con Estados Unidos

Zelensky y Von der Leyen analizaron nuevas vías de respaldo económico y militar para Ucrania

José Antonio Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York para abordar la migración venezolana en Chile

TELESHOW

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”