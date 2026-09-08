En fotos: FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida”

Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse se ubicaron en la mesa principal en la 27° edición de “Famosos por la vida”
08 Sep, 2026 10:49 a. m. EST
El piloto de automovilismo, Valentín Yankelevich, y Rossella Della Giovampaola Juliana Awada El diputado nacional, Luis Petri Eduardo y Elina Costantini Marley Valentín Yankelevich y Susana Giménez Mariana Fabbiani Facundo Arana Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud Rossella Della Giovampaola Matías Busquet y Laura Fernández Sabrina Garciarena y Germán Paoloski Diego Banfi, Flavia Fernández y Adrián Brown Cristina Pérez Teté Coustarot y Bárbara Lombardo Marley y Lizy Tagliani Gastón Edul Nicole Neumann Marley acompañado por Andrea Frigerio Alejandro Veroutis Maru Botana Elina y Eduardo Costantini en una de las mesas principales Susana Giménez Valentín Yankelevich Fabián Zitta Guillermina Valdes La mesa principal de la gala de FUNDALEU La abogada, Elba Marcovecchio Agustín Aristarán Alejandro Veroutis y Teté Coustarot Fabián Mazzei y Araceli González Gianluca Simeone y Eva Bargiela Soledad Solaro y Benito Fernández Andrea Frigerio y Teté Coustarot El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós Lizy Tagliani Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas Miguel del Sel Manu Urcera y Nicole Neumann Andrea Frigerio Eduardo y Elina Costantini Ginette Reynal Barbie Simons y Jorge Reale Roberto Funes Ugarte Débora Plager Benjamín Alfonso Laurencio Adot y Thiago Pinheiro FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida”/// RS Fotos