En fotos: FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida”

Como en cada edición, destacadas personalidades colaboraron como “Celebrity Waiters”

Gala Fundaleu 2026
Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse se ubicaron en la mesa principal en la 27° edición de “Famosos por la vida”
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Gala Fundaleu 2026
El piloto de automovilismo, Valentín Yankelevich, y Rossella Della Giovampaola
Gala Fundaleu 2026
Juliana Awada
Gala Fundaleu 2026
El diputado nacional, Luis Petri
Gala Fundaleu 2026
Eduardo y Elina Costantini
Gala Fundaleu 2026
Marley
Gala Fundaleu 2026
Valentín Yankelevich y Susana Giménez
Gala Fundaleu 2026
Mariana Fabbiani
Gala Fundaleu 2026
Facundo Arana
Gala Fundaleu 2026
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
Gala Fundaleu 2026
Rossella Della Giovampaola
Gala Fundaleu 2026
Matías Busquet y Laura Fernández
Gala Fundaleu 2026
Sabrina Garciarena y Germán Paoloski
Gala Fundaleu 2026
Diego Banfi, Flavia Fernández y Adrián Brown
Gala Fundaleu 2026
Cristina Pérez
Gala Fundaleu 2026
Teté Coustarot y Bárbara Lombardo
Gala Fundaleu 2026
Marley y Lizy Tagliani
Gala Fundaleu 2026
Gastón Edul
Gala Fundaleu 2026
Nicole Neumann
Gala Fundaleu 2026
Marley acompañado por Andrea Frigerio
Gala Fundaleu 2026
Alejandro Veroutis
Gala Fundaleu 2026
Maru Botana
Gala Fundaleu 2026
Elina y Eduardo Costantini en una de las mesas principales
Gala Fundaleu 2026
Susana Giménez
Gala Fundaleu 2026
Valentín Yankelevich
Gala Fundaleu 2026
Fabián Zitta
Gala Fundaleu 2026
Guillermina Valdes
Gala Fundaleu 2026
La mesa principal de la gala de FUNDALEU
Gala Fundaleu 2026
La abogada, Elba Marcovecchio
Gala Fundaleu 2026
Agustín Aristarán
Gala Fundaleu 2026
Alejandro Veroutis y Teté Coustarot
Gala Fundaleu 2026
Fabián Mazzei y Araceli González
Gala Fundaleu 2026
Gianluca Simeone y Eva Bargiela
Gala Fundaleu 2026
Soledad Solaro y Benito Fernández
Gala Fundaleu 2026
Andrea Frigerio y Teté Coustarot
Gala Fundaleu 2026
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós
Gala Fundaleu 2026
Lizy Tagliani
Gala Fundaleu 2026
Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas
Gala Fundaleu 2026
Miguel del Sel
Gala Fundaleu 2026
Manu Urcera y Nicole Neumann
Gala Fundaleu 2026
Andrea Frigerio
Gala Fundaleu 2026
Eduardo y Elina Costantini
Gala Fundaleu 2026
Ginette Reynal
Gala Fundaleu 2026
Barbie Simons y Jorge Reale
Gala Fundaleu 2026
Roberto Funes Ugarte
Gala Fundaleu 2026
Débora Plager
Gala Fundaleu 2026
Benjamín Alfonso
Gala Fundaleu 2026
Laurencio Adot y Thiago Pinheiro
Gala Fundaleu 2026
FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida”/// RS Fotos

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