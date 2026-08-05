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54 fotos: la despedida al embajador Eyal Sela organizada por la Cámara de Comercio Argentino Israelí

Mario Montoto agasajó al diplomático con una recepción en la que, además, se presentó el libro “Geopolítica del Encuentro”

Despedida del Embajador del Estado de Israel en Argentina. Eyal Sela + Presentación del libro “Geopolítica del Encuentro”
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto, junto al embajador de Israel, Eyal Sela, en el homenaje que se realizó el marco de la culminación de su misión diplomática en el país
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Despedida del Embajador del Estado de Israel en Argentina. Eyal Sela + Presentación del libro “Geopolítica del Encuentro”
La Cámara de Comercio Argentino Israelí realizó un encuentro especial en reconocimiento a la misión diplomática del embajador de Israel, Eyal Sela
Despedida del Embajador del Estado de Israel en Argentina. Eyal Sela + Presentación del libro “Geopolítica del Encuentro”
Durante el evento, se presentó el libro de Fabián Autori, "Geopolítica del Encuentro". El editor compartió el origen de la publicación y explicó la importancia de dejar testimonio de una etapa de crecimiento en la relación entre Argentina e Israel
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Como reconocimiento, la Cámara hizo entrega de un certificado que simboliza la plantación de un árbol en el Bosque KKL Nova, en Mendoza, un espacio de memoria impulsado por Keren Kayemet LeIsrael en homenaje a las víctimas del Festival Nova del 7 de octubre
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El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae
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El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare
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El secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el embajador Eyal Sela y Mario Montoto; y Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano
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Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA y vicepresidente de Amigos de la Universidad Ben-Gurión; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Isaac Sacca, Gran Rabino de la Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires y fundador de la organización Menora; y Juan Manuel Olima Espel, secretario general de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
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Eduardo Casal y Ricardo Lorenzetti junto a Mauro Berenstein, presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas); el rabino Isaac Sacca y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky
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Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; y el empresario Carlos Lorefice Lynch
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La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA y vicepresidente de Amigos de la Universidad Ben-Gurión
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Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, junto al ex presidente de la DAIA Jorge Knoblovits
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El canciller Pablo Quirno y Eduardo Casal
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El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky
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El diputado nacional Sebastián Pareja
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La legisladora Pilar Ramírez, presidente del bloque de LLA en la Legislatura, y el ex subjefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Osvaldo Rubén Mato
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El empresario Adrián Werthein y Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón
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Mario Montoto junto a su esposa, Claudia Spinelli, y su hijo Francisco Montoto
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Las diputadas nacionales Lilia Lemoine y Juliana Santillan
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El camarista federal Carlos Mahiques y Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa
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Mario Montoto y Juan Pablo Maglier junto al nuncio Michael Wallace Banach
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Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
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Mario Montoto le entregó al embajador Eyal Sela un tradicional facón criollo, símbolo de la identidad, la historia y las tradiciones argentinas
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Mario Montoto junto al canciller Pablo Quirno y Yanina Kogan, directora de la Fundación TAEDA
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Dorón Pe'er, agregado de Diplomacia Pública de la Embajada de Israel, quien también culmina su misión en el país luego de cuatro años de trabajo. En su participación, subrayó el compromiso cotidiano de construir puentes entre ambas naciones
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El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el embajador Eyal Sela
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El empresario Adrián Werthein junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; el ex embajador argentino en China Diego Guelar; y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman
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El ex ministro del Interior y ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma, y el camarista Carlos Mahiques
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Dan Petre, embajador de Rumania
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El empresario Carlos Lorefice Lynch, junto al embajador Eyal Sela y Mario Montoto
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El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rollé, y Mario Montoto
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El director del Hotel Emperador, Fernando López, y Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
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El embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera
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El fiscal federal Carlos Stornelli y Andrés Carzalo
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
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José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza
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Teté Coustarot estuvo a cargo de la conducción
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La diputada nacional Juliana Santillan, junto al embajador de Marruecos, Fares Yassir, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
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Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina
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Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
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Ariel Cohen Sabban junto al comisario general (re) de la Policía Federal Argenina Alejandro Ñamandú y Juan Manuel Olima Espel
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El prosecretario de la DAIA, Gustavo Sakkal; Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa de la Nación Argentina; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y Doron Pe'er, agregado de Diplomacia Pública de la embajada de Israel
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La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone
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Agustín Caulo, secretario de Culto y Civilización
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El canciller Pablo Quirno durante su discurso
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Sebastián Amerio y Mariano Borinsky
Despedida del Embajador del Estado de Israel en Argentina. Eyal Sela + Presentación del libro “Geopolítica del Encuentro”
El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y referentes de la comunidad, y tuvo como eje central la presentación del libro "Geopolítica del encuentro", una obra que recorre distintos aspectos de la relación bilateral entre Argentina e Israel
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Fabián Autuori y Dorón Pe'er
Despedida del Embajador del Estado de Israel en Argentina. Eyal Sela + Presentación del libro “Geopolítica del Encuentro”
Gabriel Chapet (BIND Banco Industrial)
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El relacionista diplomático Ariel Blufstein
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Gabriel Slavinsky, consultor político
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El rabino Zalmi Levy, panelista de "Bamba Streaming", y el conductor Julián Barki
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El cierre del encuentro contó con la presentación artística de Tali Lubieniecki, quien interpretó "Od Yavo Shalom Aleinu" y "Juntos a la Par", dos canciones que acompañaron el espíritu de una velada dedicada a celebrar una relación bilateral construida sobre el diálogo, el encuentro y la cooperación
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La despedida al embajador Eyal Sela organizada por la Cámara de Comercio Argentino Israelí /// Fotos: Jaime Olivos

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