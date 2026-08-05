54 fotos: la despedida al embajador Eyal Sela organizada por la Cámara de Comercio Argentino Israelí

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto, junto al embajador de Israel, Eyal Sela, en el homenaje que se realizó el marco de la culminación de su misión diplomática en el país
05 Ago, 2026 01:40 a. m. EST
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La Cámara de Comercio Argentino Israelí realizó un encuentro especial en reconocimiento a la misión diplomática del embajador de Israel, Eyal Sela
Durante el evento, se presentó el libro de Fabián Autori, "Geopolítica del Encuentro". El editor compartió el origen de la publicación y explicó la importancia de dejar testimonio de una etapa de crecimiento en la relación entre Argentina e Israel
Como reconocimiento, la Cámara hizo entrega de un certificado que simboliza la plantación de un árbol en el Bosque KKL Nova, en Mendoza, un espacio de memoria impulsado por Keren Kayemet LeIsrael en homenaje a las víctimas del Festival Nova del 7 de octubre
El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare
El secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el embajador Eyal Sela y Mario Montoto; y Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano
Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA y vicepresidente de Amigos de la Universidad Ben-Gurión; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Isaac Sacca, Gran Rabino de la Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires y fundador de la organización Menora; y Juan Manuel Olima Espel, secretario general de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Eduardo Casal y Ricardo Lorenzetti junto a Mauro Berenstein, presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas); el rabino Isaac Sacca y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; y el empresario Carlos Lorefice Lynch
La presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh, y Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA y vicepresidente de Amigos de la Universidad Ben-Gurión
Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, junto al ex presidente de la DAIA Jorge Knoblovits
El canciller Pablo Quirno y Eduardo Casal
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky
El diputado nacional Sebastián Pareja
La legisladora Pilar Ramírez, presidente del bloque de LLA en la Legislatura, y el ex subjefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Osvaldo Rubén Mato
El empresario Adrián Werthein y Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón
Mario Montoto junto a su esposa, Claudia Spinelli, y su hijo Francisco Montoto
Las diputadas nacionales Lilia Lemoine y Juliana Santillan
El camarista federal Carlos Mahiques y Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa
Mario Montoto y Juan Pablo Maglier junto al nuncio Michael Wallace Banach
Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
Mario Montoto le entregó al embajador Eyal Sela un tradicional facón criollo, símbolo de la identidad, la historia y las tradiciones argentinas
Mario Montoto junto al canciller Pablo Quirno y Yanina Kogan, directora de la Fundación TAEDA
Dorón Pe'er, agregado de Diplomacia Pública de la Embajada de Israel, quien también culmina su misión en el país luego de cuatro años de trabajo. En su participación, subrayó el compromiso cotidiano de construir puentes entre ambas naciones
El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el embajador Eyal Sela
El empresario Adrián Werthein junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; el ex embajador argentino en China Diego Guelar; y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman
El ex ministro del Interior y ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma, y el camarista Carlos Mahiques
Dan Petre, embajador de Rumania
El empresario Carlos Lorefice Lynch, junto al embajador Eyal Sela y Mario Montoto
El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rollé, y Mario Montoto
El director del Hotel Emperador, Fernando López, y Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000
El embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera
El fiscal federal Carlos Stornelli y Andrés Carzalo
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza
Teté Coustarot estuvo a cargo de la conducción
La diputada nacional Juliana Santillan, junto al embajador de Marruecos, Fares Yassir, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
Ariel Cohen Sabban junto al comisario general (re) de la Policía Federal Argenina Alejandro Ñamandú y Juan Manuel Olima Espel
El prosecretario de la DAIA, Gustavo Sakkal; Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa de la Nación Argentina; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y Doron Pe'er, agregado de Diplomacia Pública de la embajada de Israel
La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone
Agustín Caulo, secretario de Culto y Civilización
El canciller Pablo Quirno durante su discurso
Sebastián Amerio y Mariano Borinsky
El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y referentes de la comunidad, y tuvo como eje central la presentación del libro "Geopolítica del encuentro", una obra que recorre distintos aspectos de la relación bilateral entre Argentina e Israel
Fabián Autuori y Dorón Pe'er
Gabriel Chapet (BIND Banco Industrial)
El relacionista diplomático Ariel Blufstein
Gabriel Slavinsky, consultor político
El rabino Zalmi Levy, panelista de "Bamba Streaming", y el conductor Julián Barki
El cierre del encuentro contó con la presentación artística de Tali Lubieniecki, quien interpretó "Od Yavo Shalom Aleinu" y "Juntos a la Par", dos canciones que acompañaron el espíritu de una velada dedicada a celebrar una relación bilateral construida sobre el diálogo, el encuentro y la cooperación
La despedida al embajador Eyal Sela organizada por la Cámara de Comercio Argentino Israelí /// Fotos: Jaime Olivos