En fotos: la embajada de Francia abrió sus puertas para celebrar la Fiesta Nacional

El embajador Romain Nadal recibió a destacadas personalidades con motivo del festejo del 14 de julio

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Embajador de Francia en Argentina
El embajador Romain Nadal (Fotos: Jaime Olivos)
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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie
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El embajador de Israel, Eyal Sela
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Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia
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El juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
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Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa
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El embajador de China, Wang Wei
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El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
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El procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand
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El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir
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Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae
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El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), Julio César Crivelli
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El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
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El titular de ADEPA, Martín Etchevers
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Alejandro Caterberg y Fabián Perechodnik
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El empresario Martín Cabrales
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Jaime Olivos
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La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
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Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae; el embajador Eduardo Porretti, presidente de la Comisión Cascos Blancos; la broker, Denise Palma; y José Pablo Porretti Candioti, secretario de Embajada - ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
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Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
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El embajador de Brasil, Julio Glinternik Bitelli
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El diputado nacional, Esteban Paulón
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El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
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Peter Neven, ministro de la embajada de Alemania
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa
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El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
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Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
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El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi
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El abogado, Mauricio de Núñez
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Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal
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El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el economista, Marcelo Elizondo
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El ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse
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El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
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Claudio Epelbaum, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
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Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina
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Jesús Rodríguez, Claudio Epelbaum, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques
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El embajador de Serbia, Veljko Lazić
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El ex legislador porteño, Aníbal Ibarra
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Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis)
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Leandro Cahn (Fundación Huésped)
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Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
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Teresa González Fernández (ALPI)
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El director general del Teatro Colón, Gerardo Griecco
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El presidente de los Amigos del Museo, Walter D'Aloia Criado
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Mónica Pinto, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
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La embajada de Francia abrió sus puertas para celebrar la Fiesta Nacional

Fotos: Jaime Olivos

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