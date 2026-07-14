En fotos: la embajada de Francia abrió sus puertas para celebrar la Fiesta Nacional

14 Jul, 2026 05:54 p. m.Actualizado: 14 Jul, 2026 08:15 p. m. EST
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El embajador Romain Nadal (Fotos: Jaime Olivos)
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie
El embajador de Israel, Eyal Sela
Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia
El juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa
El embajador de China, Wang Wei
El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir
Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae
El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), Julio César Crivelli
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
El titular de ADEPA, Martín Etchevers
Alejandro Caterberg y Fabián Perechodnik
El empresario Martín Cabrales
Jaime Olivos
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae; el embajador Eduardo Porretti, presidente de la Comisión Cascos Blancos; la broker, Denise Palma; y José Pablo Porretti Candioti, secretario de Embajada - ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El embajador de Brasil, Julio Glinternik Bitelli
El diputado nacional, Esteban Paulón
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
Peter Neven, ministro de la embajada de Alemania
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi
El abogado, Mauricio de Núñez
Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el economista, Marcelo Elizondo
El ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Claudio Epelbaum, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina
Jesús Rodríguez, Claudio Epelbaum, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques
El embajador de Serbia, Veljko Lazić
El ex legislador porteño, Aníbal Ibarra
Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis)
Leandro Cahn (Fundación Huésped)
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
Teresa González Fernández (ALPI)
El director general del Teatro Colón, Gerardo Griecco
El presidente de los Amigos del Museo, Walter D'Aloia Criado
Mónica Pinto, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
La embajada de Francia abrió sus puertas para celebrar la Fiesta Nacional