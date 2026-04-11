Las 20 mejores fotos del comienzo del 54° viaje de instrucción de la Fragata Libertad

11 Abr, 2026 02:22 p.m. EST
El buque zarpó este sábado a las 13 desde el puerto de Buenos Aires En su paso por Estados Unidos participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia Zarparon más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales Los guardiamarinas en comisión, que son estudaintes de la Armada, podrían graduarse de cumplir con sus tareas 30 civiles acompañó el cortejo naval de despedida gracias a un sorteo en la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina La travesía tiene una duración estimada de cinco meses y ocho días Al mando está el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja Lo importante son los estudiantes y su entrenamiento, trabajarán en cocina como utilizar cañones Tanto oficiales como suboficiales ayudarán con las tareas para garantizar una correcta navegación En Estados Unidos, cuando celebren su independencia, se encontrarán con navegaciones de todo el mundo En cada parada, las autoridades de la fragata ofrecerán un servicio de almuerzo o cena para los representantes diplomáticos locales 45 es el total de estudiantes que podrán adquirir su graduación El personal dentro de la Fragata Libertad, pronto a zarpar Hay promociones del Escalafón Comando Naval, Infantería de Marina y del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia El grupo fue dividido en dos facciones, mientras una recibe clases académicas, la otra transita por los distintos cargos de la unidad Tendrán materias como Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional Familiares se acercaron a despedir al personal que zarpó El regreso a Buenos Aires está programado para el 19 de septiembre La primera parada de la Fragata Libertad será del 1 al 5 de mayo en Fortaleza, Brasil La partida tuvo lugar en el Apostadero Naval Buenos Aires
*Fotos: Jaime Olivos.