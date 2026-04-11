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Las 20 mejores fotos del comienzo del 54° viaje de instrucción de la Fragata Libertad

El recorrido, iniciado este mediodía, pasará por países como Brasil, Jamaica y Estados Unidos. El capitán es Jorge Gabriel Cáceres

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Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
El buque zarpó este sábado a las 13 desde el puerto de Buenos Aires
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
En su paso por Estados Unidos participará de las celebraciones por los 250 años de su independencia
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Zarparon más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Los guardiamarinas en comisión, que son estudaintes de la Armada, podrían graduarse de cumplir con sus tareas
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
30 civiles acompañó el cortejo naval de despedida gracias a un sorteo en la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
La travesía tiene una duración estimada de cinco meses y ocho días
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Al mando está el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Lo importante son los estudiantes y su entrenamiento, trabajarán en cocina como utilizar cañones
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Tanto oficiales como suboficiales ayudarán con las tareas para garantizar una correcta navegación
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
En Estados Unidos, cuando celebren su independencia, se encontrarán con navegaciones de todo el mundo
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
En cada parada, las autoridades de la fragata ofrecerán un servicio de almuerzo o cena para los representantes diplomáticos locales
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
45 es el total de estudiantes que podrán adquirir su graduación
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
El personal dentro de la Fragata Libertad, pronto a zarpar
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Hay promociones del Escalafón Comando Naval, Infantería de Marina y del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
El grupo fue dividido en dos facciones, mientras una recibe clases académicas, la otra transita por los distintos cargos de la unidad
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Tendrán materias como Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
Familiares se acercaron a despedir al personal que zarpó
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
El regreso a Buenos Aires está programado para el 19 de septiembre
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
La primera parada de la Fragata Libertad será del 1 al 5 de mayo en Fortaleza, Brasil
Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
La partida tuvo lugar en el Apostadero Naval Buenos Aires

*Fotos: Jaime Olivos.

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