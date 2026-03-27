Detalle del Anda de Nuestra Señora de Soledad del Templo Dominico de este Viernes de Dolores 2026
Las actividades litúrgicas comenzarán el 29 de marzo y culminarán el 5 de abril, abarcando recorridos prolongados y ceremonias en varias parroquias del corazón histórico de la capital, según la programación oficial
La venerada imagen de Nuestra Señora de Soledad, adornada con ricos ropajes y una corona dorada, se prepara para una procesión religiosa en Guatemala, reflejando la profunda fe de la comunidad. (Semana Santa en Linea)
La imagen de Nuestra Señora de Soledad, adornada con ricos ropajes, es venerada por los fieles durante una procesión religiosa en Guatemala, mostrando la profunda devoción del pueblo. (Semana Santa en Linea)
La imagen de Nuestra Señora de Soledad, ataviada con vestiduras oscuras y velo blanco, sostiene un cáliz dorado junto a una cruz con un sudario, durante una ceremonia religiosa en Guatemala. (Semana Santa en Linea)
Las veneradas imágenes de Nuestra Señora de Soledad y una figura masculina con halo se encuentran en una emotiva representación de fe durante las celebraciones religiosas en Guatemala. (Semana Santa en Linea)
Una figura religiosa de la Pasión, con expresión de solemnidad, es transportada en una procesión de Semana Santa, parte de las veneradas tradiciones de Guatemala. (Semana Santa en Linea)
Múltiples estandartes procesionales negros con intrincados bordados dorados, dedicados a Nuestra Señora de Soledad y otras advocaciones, se exhiben sobre pedestales en un templo en Guatemala. (Semana Santa en Linea)
La imagen de Nuestra Señora de Soledad, bellamente ataviada, es preparada para una procesión religiosa en una iglesia de Guatemala, rodeada de otras figuras y arreglos florales. (Semana Santa en Linea)