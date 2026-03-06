Fotos Al 100

37 fotos: la conmemoración del 66º Natalicio del Emperador Naruhito en la Embajada de Japón

El embajador Yoshitaka Hoshino abrió las puertas de su residencia para ofrecer una recepción en su honor

Guardar
El embajador de Japón, Yoshitaka
El embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino, durante su discurso en la recepción oficial que celebró la vida del Emperador Naruhito
El subsecretario de Negociones Económicas
El subsecretario de Negociones Económicas Internacionales e Integración del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Roberto Salafia
El embajador Yoshitaka Hoshino y
El embajador Yoshitaka Hoshino y su mujer, Madoka
El ex jefe de Gabinete
El ex jefe de Gabinete Nicolás Posse
El primer secretario de la
El primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos, Thomas Whitney
El embajador británico, David Cairns
El embajador británico, David Cairns
La vice embajadora británica, Bhavna
La vice embajadora británica, Bhavna Sharma
El embajador de Japón y
El embajador de Japón y su esposa, junto a Nicolás Posse
La embajadora de Paraguay, Helena
La embajadora de Paraguay, Helena Felip, y la ex canciller Diana Mondino
Los actores Débora Nishimoto y
Los actores Débora Nishimoto y Esteban Lamothe
El ex presidente del Banco
El ex presidente del Banco Central Martín Redrado
Julio Bocca, director del Ballet
Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón
Eran Nagan, embajador adjunto de
Eran Nagan, embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea
El Comisario General Luis Alejandro
El Comisario General Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Yurii Klymenko, embajador de Ucrania
Jorge Argüello, presidente de la
Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta y ex embajador de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y Portugal
La diputada nacional Juliana Santillan
La diputada nacional Juliana Santillan
El embajador de Tailandia, Krit
El embajador de Tailandia, Krit Tankanarat
La legisladora porteña Lucía Montenegro
La legisladora porteña Lucía Montenegro y Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador de la República Democrática del Congo
El analista político Rosendo Fraga
El analista político Rosendo Fraga
El embajador de Georgia, Gvaram
El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
Julio Bocca junto a Christian
Julio Bocca junto a Christian y Juan Pablo Orellana, director general y presidente del Club diplomático de Argentina
Vanda Kalydy, encargada de Negocios
Vanda Kalydy, encargada de Negocios de la Embajada de Hungría, y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
La embajadora de la República
La embajadora de la República Checa, Jarmila Povejšilová, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Peter Neven, ministro de la
Peter Neven, ministro de la Embajada de Alemania
El consejero político de la
El consejero político de la Embajada de Canadá, Jonathan Sauve
El primer secretario de la
El primer secretario de la Embajada de Noruega, Sveinung Brandsøy
Bernardo Kosacoff, tesorero de la
Bernardo Kosacoff, tesorero de la Fundación Konex
Torsten Sven Ericsson, embajador de
Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
La encargada de Negocios del
La encargada de Negocios del equipo diplomático de Polonia, Bogna Ruminowicz
El embajador de Rumania, Dan
El embajador de Rumania, Dan Petre
Süleyman Ömür Budak, embajador de
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
Hesham Hassan Ahmed Abdelwahab, embajador
Hesham Hassan Ahmed Abdelwahab, embajador de la Liga de los Estados Árabes
Efstathios Paizis Paradellis, embajador de
Efstathios Paizis Paradellis, embajador de Grecia
Los invitados durante la celebración
Los invitados durante la celebración en la Residencia del embajador de Japón
Hatem Ghormulla G. Alghamdi, embajador
Hatem Ghormulla G. Alghamdi, embajador de Arabia Saudita
La conmemoración del 66º Natalicio
La conmemoración del 66º Natalicio del Emperador Naruhito en la embajada de Japón /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Emperador NaruhitoEmbajada de Japónúltimas noticias

Últimas noticias

Nombraron a Federico Furiase como

Nombraron a Federico Furiase como el nuevo secretario de Finanzas luego de la renuncia de Alejandro Lew

Reforma laboral: qué dice la reglamentación de la ley y cuáles son los principales cambios para el trabajador

La Justicia rechazó la pobation al ex legislador de Córdoba, acusado de intento de defraudación pública

Persecución policial en La Plata: robaron un auto y fueron capturados tras chocar contra otro vehículo

Investigan la presencia de una sustancia blanca en una escuela de Córdoba que dejó a docentes sin aire

Infobae América

El ministro de Defensa de

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

Donald Trump dijo que Zelensky debería “llegar a un acuerdo” con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania

Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial

Donald Trump calificó como una “pérdida de tiempo” el envío de tropas a Irán tras la advertencia del régimen

TELESHOW

Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”