Las elecciones presidenciales de Costa Rica en fotos

Personas en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago, Costa Rica.

Personas emitiendo su voto en las elecciones presidenciales.

Unos 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar este domingo.

Una mujer vota en un colegio electoral acompañada de su hijo durante las elecciones generales de Costa Rica en Escazú.

La gente sale de un colegio electoral después de votar durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago.

Un hombre vota en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago.

Personas que portan banderas del Partido Liberación Nacional (PLN) verifican sus nombres en una lista, en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica.

Una persona vota en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica.

Trabajadores electorales supervisan un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en Escazú, San José.

Una oficial de policía emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica en Escazú, San José.

Un trabajador electoral sostiene una lista de candidatos en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en San José, Costa Rica.

La candidata presidencial de Costa Rica del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se prepara para emitir su voto en el colegio electoral Julián Volio Llorente durante las elecciones presidenciales en San José el 1 de febrero de 2026.

(con imágenes de AFP y Reuters)