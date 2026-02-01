Fotos Al 100

Las elecciones presidenciales de Costa Rica en fotos

La ciudadanía definirá si apuesta por la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, representado por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, o por un cambio de rumbo propuesto por la oposición

Personas en un centro de
Personas en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago, Costa Rica.
Personas emitiendo su voto en
Personas emitiendo su voto en las elecciones presidenciales.
Unos 3,7 millones de costarricenses
Unos 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar este domingo.
Una mujer vota en un
Una mujer vota en un colegio electoral acompañada de su hijo durante las elecciones generales de Costa Rica en Escazú.
La gente sale de un
La gente sale de un colegio electoral después de votar durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago.
Un hombre vota en un
Un hombre vota en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica, en Tierra Blanca, Cartago.
Personas que portan banderas del
Personas que portan banderas del Partido Liberación Nacional (PLN) verifican sus nombres en una lista, en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica.
Una persona vota en un
Una persona vota en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica.
Trabajadores electorales supervisan un centro
Trabajadores electorales supervisan un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en Escazú, San José.
Una oficial de policía emite
Una oficial de policía emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales de Costa Rica en Escazú, San José.
Un trabajador electoral sostiene una
Un trabajador electoral sostiene una lista de candidatos en un centro de votación durante las elecciones generales de Costa Rica, en San José, Costa Rica.
La candidata presidencial de Costa
La candidata presidencial de Costa Rica del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se prepara para emitir su voto en el colegio electoral Julián Volio Llorente durante las elecciones presidenciales en San José el 1 de febrero de 2026.

(con imágenes de AFP y Reuters)

