17 fotos de la recepción en la Argentina a Newsmax, una plataforma de cable y noticias de los Estados Unidos

El evento se llevó a cabo en la embajada de los EEUU. Participaron empresarios y diplomáticos. Peter Lamelas fue el anfitrión y brindó un discurso

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al representante estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi
Christopher Ruddy, dueño de Newsmax, hablando en la recepción. Detrás, el embajador Lamelas, su esposa Sthepanie y el embajador en Uruguay, Lou Rinaldi
Facundo Gómez Minujín, presidente del JP Morgan Argentina, y el abogado Robert Urban
El ex senador Federico Pinedo hablando con Christopher Ruddy
El ex diputado bonaernese y consultor político, Fabián Perechodnik
Christopher Ruddy, Lou Rinaldi y Peter Lamelas. La señal Newsmax creció exponencialmente en las últimas dos décadas
Mario Montoto con Daniel Hadad
Enrique Duhau, presidente de AE Duhau SA, el embajador de los EEUU, y la presidenta de AmCham, Mariana Schoua
Georgie Neuss con Peter Lamelas
La Fundadora, CEO y Presidente de LUFT Energía S.A, Doris Capurro, Christopher Ruddy y Facundo Gómez Minujín
Mariana Schoua, Peter Lamelas y Fabián Perechodnik
El anfitrión Peter Lamelas ofreció un discurso en el evento
La vicejefa de Misión de la embajada de los Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo, también habló en la recepción
El empresario Paolo Rocca escuchó atentamente el discurso del embajador estadounidense
Viviana Zocco y Daniel Hadad
Mariana Schoua junto a Ruddy. El empresario de medios está evaluando ingresar al mercado argentino
Christopher Ruddy, Lou Rinaldi y Peter Lamelas. El CEO de Newsmax está de visita en la Argentina y la embajada de los EEUU le ofreció una recepción

