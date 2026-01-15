En fotos: así se vivió el apagón masivo que afectó a más de 800 mil usuarios en el AMBA

15 Ene, 2026 03:09 p.m. EST
Se vieron afectados unos 800.000 usuarios entre CABA y provincia de Buenos Aires Salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor Alrededor de 120.000 usuarios de Edesur también se vieron afectados porque el sistema es interconectado En territorio porteño, se vieron afectados barrios como Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, entre otros Algunos vecinos reportaron en redes sociales que había semáforos sin funcionar La línea D del subte estuvo interrumpida por minutos y la H tuvo demoras La línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa En el Conurbano señalaron que Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía La caída de las cuatro líneas de un tramo de alta tensión ocurrió alrededor de las 14:45 Edenor confirmó que tras la primera hora al 90% de los usuarios se les restableció el servicio Durnate una jornada con picos de calor y en la que se esperaba tormenta en AMBA, sucedió el apagón masivo por la tarde Según el ENRE, el corte se dio en medio de la cúspide de la demanda de energía El ENRE confirmó que la luz se debería restablecer cerca de las 19 Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, otros barrios que sufrieron el corte masivo
Fotos: Gastón Taylor y RS Fotos