En fotos: así se vivió el apagón masivo que afectó a más de 800 mil usuarios en el AMBA

La falla en unas líneas de alta tensión dejó sin luz a varios barrios porteños y localidades bonaerenses. El servicio eléctrico se restableció de forma parcial con el correr de la tarde

Se vieron afectados unos 800.000
Se vieron afectados unos 800.000 usuarios entre CABA y provincia de Buenos Aires
Salieron de servicio las cuatro
Salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor
Alrededor de 120.000 usuarios de
Alrededor de 120.000 usuarios de Edesur también se vieron afectados porque el sistema es interconectado
En territorio porteño, se vieron
En territorio porteño, se vieron afectados barrios como Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, entre otros
Algunos vecinos reportaron en redes
Algunos vecinos reportaron en redes sociales que había semáforos sin funcionar
La línea D del subte
La línea D del subte estuvo interrumpida por minutos y la H tuvo demoras
La línea del tren Mitre
La línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa
En el Conurbano señalaron que
En el Conurbano señalaron que Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía
La caída de las cuatro
La caída de las cuatro líneas de un tramo de alta tensión ocurrió alrededor de las 14:45
Edenor confirmó que tras la
Edenor confirmó que tras la primera hora al 90% de los usuarios se les restableció el servicio
Durnate una jornada con picos
Durnate una jornada con picos de calor y en la que se esperaba tormenta en AMBA, sucedió el apagón masivo por la tarde
Según el ENRE, el corte
Según el ENRE, el corte se dio en medio de la cúspide de la demanda de energía
El ENRE confirmó que la
El ENRE confirmó que la luz se debería restablecer cerca de las 19
Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito,
Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, otros barrios que sufrieron el corte masivo

Fotos: Gastón Taylor y RS Fotos

