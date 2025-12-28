Las mejores fotos de la fuerte tormenta de nieve que afecta a Nueva York

La ciudad de Nueva York despertó con un paisaje sacado de un cuento de invierno. Tras una intensa tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos, el icónico Central Park amaneció completamente cubierto por una densa capa de nieve
A pesar de las bajas temperaturas, chicos y grandes coparon el Central Park para deslizar sus trineos sobre la nieve
Bicicletas cubiertas de nieve en el centro de Manhattan. Ninguno se animó a usarlas con las bajas temperaturas
Una mujer le toma una fotografía a su hijo, que posa con la nieve que cubrió el pasto de Central Park
La gente salió a disfrutar de la nieve en Central Park. Esta pareja se divierte haciendo "culipatín" de manera improvisada
Esquiar en pleno Manhattan. Así se lo vio a un hombre recorriendo la ciudad
Vista panorámica del embalse Jacqueline Kennedy Onassis en Central Park en Manhattan, ciudad de Nueva York, EE.UU
La nieve cubri+o los asientos del Yankee Stadium antes del Pinstripe Bowl de 2025 entre los Penn State Nittany Lions y los Clemson Tigers
Lo más chicos juegan con la nieve supervisados por sus padres
Hasta las mascotas salieron a disfrutar de la nieve en el Central Park
Un hombre salió a remover la nieve en su vecindario de Nueva York para formar un camino seguro y que la gente pueda moverse sin inconvenientes
Así luce una casa de Nueva York, con su jardín cubierto de nieve
La Ciudad de Nueva York emitió un código azul por las bajas temperaturas a partir de las 4 p.m. del sábado, que se extendió hasta la mañana del domingo
El Central Park se tiñó de blanco: vista panorámica de los principales edificios de Nueva York
Un hombre sacó a su bebé a pasear por el Central Park para disfrutar de la nieve, a pesar de las bajas temperaturas
Caminatas para combatir el frío: a pesar de las bajas temperaturas la gente salió a recorrer la ciudad
La gente se reúne en Washington Street mientras cae nieve durante una tormenta invernal en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, EE.UU
El Grinch se hizo presente en el Tome Square
La tormenta de nieve hizo que se formara una pista de patinaje sobre hielo en el Bryant Park
Ni la tormenta lo detiene: un trabajador de delivery lleva pedidos en medio de la nevada
Un joven monta un monociclo en la nieve durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York
La gente camina por Times Square durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York
Grandes y chicos sonríen después de quedar cubiertos de nieve por una máquina quitanieves en la pista de hielo de Bryant Park
Una instagramer salió a retratar la tormenta de nieve en el Time Square para subir a sus redes
El edificio Chrysler se alza detrás de la Grand Central Station mientras cae nieve durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York
Una pareja posa para un selfie con la tormenta de nieve por detrás, mientras camina por la ciudad
A pesar de la nieve, se observa mucho movimiento de gente afuera de la Grand Central Station
Foto en movimiento: una joven salta en el aire y sonríe en el Times Square durante la tormenta de nieve en Nueva York
Trajabadores quitan los exceso de nieve en la pista de hielo de Parque Bryant para que la gente pueda disfrutar de la actividad con sus patines
Así luce la Grand Central Station en medio de la tormenta de nieve: se trata de la terminal de transporte más cinematográfica del mundo
La gente pasea por el Pershing Square, una plaza pública en Manhattan, ciudad de Nueva York, ubicada donde Park Avenue y 42nd Street se cruzan frente a Grand Central Terminal
A pesar de la nieve, la gente prefiere caminar por las calles antes que tomarse un taxi
Un avión de Delta Air Lines se prepara para despegar durante una tormenta invernal en el Aeropuerto Internacional Greater Rochester en Rochester, Nueva York, EE. UU.
Un vehículo limpia la nieve durante una tormenta invernal en el Aeropuerto Internacional Greater Rochester
Una pareja se besa en el puente de Brooklyn mientras cae nieve durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York
La gente camina por el puente de Brooklyn mientras cae nieve durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York
Vehículos transitan sobre el Puente de Brooklyn durante la tormenta de nieve que azota Nueva York
La gente toma fotografías panorámicas en el Puente de Brooklyn, con la ciudad de Nueva York en el fondo
La decoración navideña de las casas neoyorkinas quedó cubierta de nieve
La gente camina por la Washington Street durante la tormenta de nieve