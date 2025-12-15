Fotos Al 100

Las mejores fotos del Martín Fierro de Streaming 2025

Las pasiones, los saludos entre mesas y una avalancha de instantáneas de una noche inolvidable

Nico Occhiato se acercó a saludar a la mesa donde se encontraban los responsables de Bondi (Prensa Martín Fierro)
Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodriguez y Joaquín Cavanna de Paren la mano de Vorterix (RS Fotos)
Guillermina Bianchi, Camila Fortunato, Lucila Mollesi (Gustavo Gavotti)
Paula Chavez, poco antes de asumir la conducción de la gala
Infaltable, si hay Martín Fierro, ahí está Cacho Rubio (con su echarpe, obvio)
Celeste Muriega y Christian Sancho
Celeste Muriega y Christian Sancho
El Pollo Alvarez, a cargo de la previa por Olga
Pablo Giralt
Pablo Giralt
Evitta Luna
Evitta Luna
Pedro Alfonso
Pedro Alfonso
Gastón Trezeguet
Gastón Trezeguet
Natalia Paratore junto con el resto del equipo de Divino Tesoro, nominados en la categoría de Informativo
Guille Aquino y Pedro Alfonso
Guille Aquino y Pedro Alfonso
Liliana Parodi junto con Flavia Fernández, periodista y miembro de APTRA
Karina, La Princesita, una de las nominadas de la noche
Mariana Brey sorprendió con la elección del vestido
Esteban Trebucq no salió del negro utilizado por la mayoría de los asistentes
Marcos Giles y Ángela Torres
Marcos Giles y Ángela Torres continúan despertando fuertes rumores de romance
Julia Mengolini, una de las ganadoras de la noche, junto con Luis Ventura, ya vestido formal
La mesa del canal de streaming Bondi fue una de las más agitadoras de la noche
Homero Petinatto a su llegada fue abordado por todos los canales a la espera de sus declaraciones
La imborrable felicidad de Flavio Azzaro y equipo
Nati Jota y Migue Granados, dos de las caras de la mañana de Olga
Los saludos entre la gente de Blender y los de Olga
La Casa stream también tuvo su mesa (Prensa Martín Fierro)
La mesa de Olga, y todos los responsables del canal a su alrededor
El Martín Fierro al ciclo musical fue una de las ternas más aplaudidas
Olga a pleno al momento de recibir el premio como mejor producción
El Pollo Álvarez no dudó en pasar por varias mesas a saludar a amigos y conocidos
Luli González y Evelyn Botto, dos de las más admiradas por el look elegido
Toto Kirzner y el abrazo de Pedro Alfonso
Luis Cella se acercó a saludar a Ángel de Brito
Eial Moldavsky, Julia Mengolini y Homero Petinatto en medio de una charla informal
Evelyn Botto, Noelia Custorio y Toto Kirzner brillaron la eleccioón de su look
Flor Jazmín Peña se acercó a saludar a Nati Jota
El inesperado triunfo del Oro del Stream del Conicet: Fondo del mar

Crédito: RSFotos/ Gustavo Gavotti/ Prensa Tele

