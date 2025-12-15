Las mejores fotos del Martín Fierro de Streaming 2025

14 Dic, 2025 11:01 p.m. EST
Nico Occhiato se acercó a saludar a la mesa donde se encontraban los responsables de Bondi (Prensa Martín Fierro) Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodriguez y Joaquín Cavanna de Paren la mano de Vorterix (RS Fotos) Guillermina Bianchi, Camila Fortunato, Lucila Mollesi (Gustavo Gavotti) Paula Chavez, poco antes de asumir la conducción de la gala Infaltable, si hay Martín Fierro, ahí está Cacho Rubio (con su echarpe, obvio) Celeste Muriega y Christian Sancho El Pollo Alvarez, a cargo de la previa por Olga Pablo Giralt Evitta Luna Pedro Alfonso Gastón Trezeguet Natalia Paratore junto con el resto del equipo de Divino Tesoro, nominados en la categoría de Informativo Guille Aquino y Pedro Alfonso Liliana Parodi junto con Flavia Fernández, periodista y miembro de APTRA Karina, La Princesita, una de las nominadas de la noche Mariana Brey sorprendió con la elección del vestido Esteban Trebucq no salió del negro utilizado por la mayoría de los asistentes Marcos Giles y Ángela Torres continúan despertando fuertes rumores de romance Julia Mengolini, una de las ganadoras de la noche, junto con Luis Ventura, ya vestido formal La mesa del canal de streaming Bondi fue una de las más agitadoras de la noche Homero Petinatto a su llegada fue abordado por todos los canales a la espera de sus declaraciones La imborrable felicidad de Flavio Azzaro y equipo Nati Jota y Migue Granados, dos de las caras de la mañana de Olga Los saludos entre la gente de Blender y los de Olga La Casa stream también tuvo su mesa (Prensa Martín Fierro) La mesa de Olga, y todos los responsables del canal a su alrededor El Martín Fierro al ciclo musical fue una de las ternas más aplaudidas Olga a pleno al momento de recibir el premio como mejor producción El Pollo Álvarez no dudó en pasar por varias mesas a saludar a amigos y conocidos Luli González y Evelyn Botto, dos de las más admiradas por el look elegido Toto Kirzner y el abrazo de Pedro Alfonso Luis Cella se acercó a saludar a Ángel de Brito Eial Moldavsky, Julia Mengolini y Homero Petinatto en medio de una charla informal Evelyn Botto, Noelia Custorio y Toto Kirzner brillaron la eleccioón de su look Flor Jazmín Peña se acercó a saludar a Nati Jota El inesperado triunfo del Oro del Stream del Conicet: Fondo del mar
Crédito: RSFotos/ Gustavo Gavotti/ Prensa Tele