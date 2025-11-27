Murió Christian Heit, un reconocido fotógrafo marplatense, a los 52 años: sus mejores fotos, a modo de homenaje
El reportero gráfico falleció este jueves 27 de noviembre por la mañana producto de un ACV, mientras se encontraba en Necochea. Era un colaborador permanente en Infobae y tenía una extensa trayectoria en los medios locales. “Hoy se fue un hermano, padre, hijo, amigo y gran persona”, escribió su hermano Gustavo
En 2019, la Playa Bristol en una panorámica del atardecer en la Costa Atlántica
Desde un drone, una postal área de Mar del Plata en la zona de la Plaza Colón, el Casino, y a unos pocos metros el centro
Los murales del Gran Hotel Provincial
Cuando en 2018, tres balcones se derrumbaron en un edificio de Mar del Plata. Murieron una mujer de 35 años y su hija de 3 años
Espectáculo de Fuerza Bruta en Mar del Plata
Familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante el homenaje a un año de la desaparición del submarino
En algunas playas, como Punta Mogotes, la espuma alcanzó los 50 centímetros de espesor
Las playas soleadas de Mar del Plata en plena pandemia
En Playa Grande, los afterbeach comienzan alrededor de las 18 y se extienden hasta la madrugada, con jóvenes de todo el país disfrutando de música, baile y un ambiente festivo que combina playa y diversión en Mar del Plata
El puerto de Mar del Plata visto desde las alturas, está encerrado por dos importantes escolleras, la Norte y la Sur; tal como lo soñaron los pioneros Patricio Peralta Ramos y Pedro Luro, la ciudad tenía potencial comercial
Una postal de enero de 2024, en otra temporada en "La Feliz", en su aniversario n°150
Desde el drone, así se ve "El Marquesado"
El skatepark se ha convertido en un símbolo del deporte urbano en Mar del Plata y en un lugar donde entrenan tanto aficionados como atletas de nivel olímpico
La Torre Tanque, en una imagen de 2019: fue reconstruida en 1943 y declarada Monumento Histórico Arquitectónico Nacional por ser un emblema de la ciudad
El faro marplatense sigue brillando en la costa de Punta Mogotes, inaugurado el 5 de agosto de 1891, ahora con los tradicionales colores rojo y blanco
Ballena encallada en las playas de Mar del Plata
El cabo Corrientes, un saliente rocoso de la costa argentina, ubicado entre las playas Chica y Varese, conocido también como "Cuatro dedos" desde su inauguración en 1972
Una imagen de la apertura de la cuarentena en Mar del Plata para una prueba piloto
Una densa espuma marina cubrió ayer las playas de Mar del Plata y Santa Clara del Mar
El imponente Poseidón tallado sobre piedra del escultor Marcos César Curioni
El juego de sombrillas en una postal cenital de las playas marplatenses
Christian Heit tenía 52 años y era padre de dos hijas. Murió la mañana del 27 de noviembre mientras se encontraba descansando en Necochea
Christian se desempeñaba como corresponsal en Infobae, era fotógrafo freelance y Director en Visual Mente, un espacio dedicado a la formación en imagen y fotografía
“Por su decisión, sus órganos van a ayudar a muchas personas. Gracias a tus ojos alguien más va a poder ver. Te vamos a extrañar hoy y siempre como también vamos a cuidar a los que más querías. Debemos recordarlo con alegría. Como siempre fue él”, lo despidió Gustavo, su hermano