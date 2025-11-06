Fotos Al 100

El Corralón celebró sus 33 años: las mejores fotos del festejo en el bodegón porteño

El restaurante recibió a las celebridades en un evento que reconoció su historia ligada a la bohemia y la farándula argentinas. Las imágenes

El momento de las velas y la torta con los invitados a los 33 años de El Corralón
Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Fernando, hijo de Diego Armando Maradona
Marixa Balli en El Corralón
Cecilia Di Carlo y Horacio Pagani
El Corralón escribe la historia de la farándula argentina
Carolina Miguel, junto a la foto de su padre, Guillermo, y Diego Maradona
Roly Serrano, Aldo Funes, Juan Acosta, El Mago Sin Dientes, Nito Artaza, Mario Baudry, Dieguito Fernando Maradona, Verónica Ojeda, Carolina Miguel, Pablo Serantoni y Camila Mercado
Mónica Farro
Los 33 años del clásico bodegón porteño
El bodegón vio pasar anécdotas y grandes celebridades de la farándula argentina
Marixa Balli y Carolina Miguel
El momento musical del festejo
Marixa Balli y Karina Ranni
Alfa se sumó al momento musical del festejo en El Corralón
Verónica Ojeda y Dieguito Fernando
Camila Mercado
Carolina y Juan Acosta
Uno de los momentos de algarabía y música
Jacobo Winograd
Emotivo abrazo entre Carolina, dueña del lugar, y Verónica Ojeda
Ulises Novoa y Liliana Parodi
El actor Juan Acosta
El periodista Pablo Layús
El Mago Sin Dientes al llegar al evento
María Rosa Fugazot fue otra de las invitadas al gran evento
Nito Artaza
Pablo Serantoni y Roly Serrano
Aldo Funes y Juan Acosta
Diego Armando Maradona fue una de las grandes celebridades que disfrutó en El Corralón
Homenaje a Rodrigo Bueno al ingresar al bodegón
RS Fotos
Una postal del productor Pepe Parada junto a Guillermo Miguel, dueño del bodegón
Liliana Parodi, Mónica Farro y Pablo Layús
Cecilia Oviedo
Carolina junto a invitados a la gran fiesta de El Corralón
Marixa Balli, Carolina Miguel, Horacio Pagani y Cecilia Di Carlo
Mozos de El Corralón
Mister Gato durante la fiesta. El artista cantó el "Feliz cumpleaños"

*Fotos: RS Fotos

