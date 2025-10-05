Fotos Al 100

Las 55 mejores fotos de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján

Miles de personas participaron de una nueva manifestación de fe religiosa bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”

Miles de fieles emprendieron el
Miles de fieles emprendieron el recorrido de unos 60 kilómetros que une la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la Basílica de Luján
La organización de la peregrinación
La organización de la peregrinación armó un operativo de tránsito especial para garantizar la seguridad de los caminantes y de los vecinos de la zona
Desde Trenes Argentinos habían anunciado
Desde Trenes Argentinos habían anunciado que la línea Sarmiento sumó traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros.
El lema elegido para la
El lema elegido para la última edición surgió tras un proceso de lectura y reflexión sobre los cuadernos de intenciones del año anterior
Los peregrinos aplauden durante el
Los peregrinos aplauden durante el comienzo de la caminata hacia Luján
En Liniers, las autoridades municipales
En Liniers, las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizaban en la zona
Los souvenirs religiosos estuvieron a
Los souvenirs religiosos estuvieron a la orden del día para acompañar durante la peregrinación.
La emblemática imagen peregrina este
La emblemática imagen peregrina este año fue cargada por la diócesis de Quilmes
Hubo un despliegue de más
Hubo un despliegue de más de 5.500 voluntarios y la instalación de más de 100 puestos de apoyo
Las autoridades municipales dispusieron cortes
Las autoridades municipales dispusieron cortes de calles y desvíos.
En el contexto mariano de
En el contexto mariano de Luján, la Virgen simboliza la mediadora maternal, que guía en la oscuridad de los tiempos actuales
El rezo previo a la
El rezo previo a la peregrinación hacia Luján, motor de fe de miles de personas
Cada peregrino caminó con lo
Cada peregrino caminó con lo que trae en su vida y se lo puso a los pies de la Virgen María
El paso de miles de
El paso de miles de creyentes por La Matanza.
Cada grupo de peregrinos estuvo
Cada grupo de peregrinos estuvo identificado con pecheras y el lugar de donde provienen.
Las caracterizaciones, otra tradición indeleble
Las caracterizaciones, otra tradición indeleble en la peregrinación juvenil hacia Luján
Unas de las ceremonias previas
Unas de las ceremonias previas a la peregrinación en Liniers
En el centro de la
En el centro de la ciudad de Luján, el municipio tuvo varias calles cortadas
La foto junto a la
La foto junto a la Virgen peregrina, un clásico año tras año en la masiva marcha hacia Luján
Aunque algunos de los fieles
Aunque algunos de los fieles eligen iniciar la caminata durante la madrugada, la medida entró en vigencia a primera hora de la mañana y durante el día
Personal de salud trabajó en
Personal de salud trabajó en el cuidado de los peregrinos
La peregrinación comenzó a las
La peregrinación comenzó a las 6 de ayer, desde Liniers
Los fieles se acercaron para
Los fieles se acercaron para agradecerle a la Virgen de Luján
Los fieles caminaron bajo el
Los fieles caminaron bajo el caluroso sol de este sábado
La organización estableció postas médicas
La organización estableció postas médicas ante cualquier inconveniente que puedan sufrir los peregrinos
La imagen de la Virgen
La imagen de la Virgen de Luján que acompañó a la peregrinación
Personas de todas las edades
Personas de todas las edades participaron de la nueva edición de la tradicional peregrinación
La peregrinación culminó el domingo
La peregrinación culminó el domingo con la tradicional misa de las 7
Un momento para descansar en
Un momento para descansar en medio de las altas temperaturas de ayer
La peregrinación a Luján es
La peregrinación a Luján es una de las principales convocatorias de fe del país
Hubo un amplio operativo de
Hubo un amplio operativo de tránsito a lo largo de todo el recorrido para evitar inconvenientes
Este sábado, la peregrinación se
Este sábado, la peregrinación se da en el marco de una temperatura superior a los 25 grados
La organización ofreció bebidas y
La organización ofreció bebidas y refrescos a los peregrinos
El lema de este año
El lema de este año fue “Madre, danos amor para caminar con esperanza”
Una monja se refresca en
Una monja se refresca en medio de la caminata
Un creyente le reza a
Un creyente le reza a la Virgen de Luján.
Saludos, abrazos y congregaciones en
Saludos, abrazos y congregaciones en la peregrinación a Luján.
Un creyente junto a la
Un creyente junto a la Virgen de Luján.
Una postal de la peregrinación
Una postal de la peregrinación a Luján.
La peregrinación a Luján comenzó
La peregrinación a Luján comenzó a las 7 de la mañana de ayer, en Liniers.
Un devoto de la Virgen
Un devoto de la Virgen de Luján evita el sol con un paragüas, mientras continúa su recorrido hacia Luján.
Bendiciones y confesiones camino a
Bendiciones y confesiones camino a Luján.
Dos personas estiran las piernas,
Dos personas estiran las piernas, previo a continuar su peregrinación a Luján.
La emoción fue parte de
La emoción fue parte de toda la peregrinación.
Miles de creyentes fueron parte
Miles de creyentes fueron parte de la 51° peregrinación a Luján.
Dos médicas atienden los pies
Dos médicas atienden los pies de un paciente.
Una médica asiste a uno
Una médica asiste a uno de los feligreses
Una representación de la Virgen
Una representación de la Virgen de Luján.
Una pareja descansa luego de
Una pareja descansa luego de horas de caminata.
Feligreses camino a Luján.
Feligreses camino a Luján.
Un creyente toca la Virgen
Un creyente toca la Virgen de Luján.
El calor y la humedad
El calor y la humedad fueron parte del camino hacia Luján.
La Basílica de Luján.
La Basílica de Luján.
Cuatro creyentes descansan en la
Cuatro creyentes descansan en la calle.
Una persona se refresca con
Una persona se refresca con agua, en plena caminata hacia Luján.

Fotos: Jaime Olivos

