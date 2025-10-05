Las 55 mejores fotos de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján

05 Oct, 2025 08:32 a.m. EST
Miles de fieles emprendieron el recorrido de unos 60 kilómetros que une la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la Basílica de Luján La organización de la peregrinación armó un operativo de tránsito especial para garantizar la seguridad de los caminantes y de los vecinos de la zona Desde Trenes Argentinos habían anunciado que la línea Sarmiento sumó traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros. El lema elegido para la última edición surgió tras un proceso de lectura y reflexión sobre los cuadernos de intenciones del año anterior Los peregrinos aplauden durante el comienzo de la caminata hacia Luján En Liniers, las autoridades municipales dispusieron un cronograma para evitar incidentes entre los peregrinos y los vecinos que se movilizaban en la zona Los souvenirs religiosos estuvieron a la orden del día para acompañar durante la peregrinación. La emblemática imagen peregrina este año fue cargada por la diócesis de Quilmes Hubo un despliegue de más de 5.500 voluntarios y la instalación de más de 100 puestos de apoyo Las autoridades municipales dispusieron cortes de calles y desvíos. En el contexto mariano de Luján, la Virgen simboliza la mediadora maternal, que guía en la oscuridad de los tiempos actuales El rezo previo a la peregrinación hacia Luján, motor de fe de miles de personas Cada peregrino caminó con lo que trae en su vida y se lo puso a los pies de la Virgen María El paso de miles de creyentes por La Matanza. Cada grupo de peregrinos estuvo identificado con pecheras y el lugar de donde provienen. Las caracterizaciones, otra tradición indeleble en la peregrinación juvenil hacia Luján Unas de las ceremonias previas a la peregrinación en Liniers En el centro de la ciudad de Luján, el municipio tuvo varias calles cortadas La foto junto a la Virgen peregrina, un clásico año tras año en la masiva marcha hacia Luján Aunque algunos de los fieles eligen iniciar la caminata durante la madrugada, la medida entró en vigencia a primera hora de la mañana y durante el día Personal de salud trabajó en el cuidado de los peregrinos La peregrinación comenzó a las 6 de ayer, desde Liniers Los fieles se acercaron para agradecerle a la Virgen de Luján Los fieles caminaron bajo el caluroso sol de este sábado La organización estableció postas médicas ante cualquier inconveniente que puedan sufrir los peregrinos La imagen de la Virgen de Luján que acompañó a la peregrinación Personas de todas las edades participaron de la nueva edición de la tradicional peregrinación La peregrinación culminó el domingo con la tradicional misa de las 7 Un momento para descansar en medio de las altas temperaturas de ayer La peregrinación a Luján es una de las principales convocatorias de fe del país Hubo un amplio operativo de tránsito a lo largo de todo el recorrido para evitar inconvenientes Este sábado, la peregrinación se da en el marco de una temperatura superior a los 25 grados La organización ofreció bebidas y refrescos a los peregrinos El lema de este año fue “Madre, danos amor para caminar con esperanza” Una monja se refresca en medio de la caminata Un creyente le reza a la Virgen de Luján. Saludos, abrazos y congregaciones en la peregrinación a Luján. Un creyente junto a la Virgen de Luján. Una postal de la peregrinación a Luján. La peregrinación a Luján comenzó a las 7 de la mañana de ayer, en Liniers. Un devoto de la Virgen de Luján evita el sol con un paragüas, mientras continúa su recorrido hacia Luján. Bendiciones y confesiones camino a Luján. Dos personas estiran las piernas, previo a continuar su peregrinación a Luján. La emoción fue parte de toda la peregrinación. Miles de creyentes fueron parte de la 51° peregrinación a Luján. Dos médicas atienden los pies de un paciente. Una médica asiste a uno de los feligreses Una representación de la Virgen de Luján. Una pareja descansa luego de horas de caminata. Feligreses camino a Luján. Un creyente toca la Virgen de Luján. El calor y la humedad fueron parte del camino hacia Luján. La Basílica de Luján. Cuatro creyentes descansan en la calle. Una persona se refresca con agua, en plena caminata hacia Luján.
Fotos: Jaime Olivos