32 fotos: el encuentro “Arte y Diplomacia” organizado por el CARI en el MALBA

El presidente del CARI, Francisco de Santibañes, y el fundador del MALBA, Eduardo Costantini
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) organizaron un encuentro que reunió a cerca de 30 embajadores acreditados en Buenos Aires, junto a sus cónyuges y representantes de organismos internacionales, en una jornada dedicada a fortalecer los lazos culturales y diplomáticos a través del arte
En una visita guiada por la colección permanente del MALBA, los asistentes pudieron apreciar obras emblemáticas de destacados artistas latinoamericanos, como Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Xul Solar y Diego Rivera
El recorrido por el MALBA destacó la riqueza y diversidad de la producción artística de la región
Arte y Diplomacia. Una jornada del CARI y el MALBA
Francisco de Santibañes y Lydia Barraza, encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos
La embajadora de México, Lilia Rossbach, con Teresa Bulgheroni y Norah Garfunkel de Hojman
El embajador de Reino Unido, David Cairns
Teresa Bulgheroni y el embajador de España, Joaquín María de Arístegui
Elena Nofal y el Agregado Cultural de la embajada de Chile, Alejandro Goic
EL embajador de Suiza, Hans Rüedi Bortis
El embajador de Brasil, Julio Gliternick Bitelli
El embajador de Noruega, Halvor Sætre
El acto contó con las palabras de apertura del presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Francisco de Santibañes, seguido por un discurso de Eduardo Costantini, fundador del MALBA, quienes resaltaron la importancia de seguir construyendo puentes de diálogo y entendimiento mutuo mediante la cultura y la diplomacia
Los diplomáticos durante la recorrida por el MALBA
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Yamauchi Hiroshi, embajador de Japón, y Eduardo Costantini
Lydia Barraza, encargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos
Claudia Mojica, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en la Argentina
El embajador de Hungría, Péter Kveck, y la embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, y el embajador de Canadá, Stewart Wheeler
El embajador de Suiza, Hans-Rüedi Bortis; el embajador del Reino Unido, David Cairns y su esposa Sharon Cairns; la embajadora de Finlandia, Nicola Lidertz; Mónica Lofruscio y el embajador de Noruega, Halvor Sætre
El director artístico del MALBA, Rodrigo Moura
El embajador de Egipto, Yasser Abed; el embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak; la embajadora Ana María Ramírez; el embajador de Kuwait, Abdulaziz Albisher; el director artístico del MALBA, Rodrigo Moura; el embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov; y Sharon Cairns, esposa del embajador de Reino Unido
El Agregado Cultural de Chile, Alejandro Goic; el embajador de Irlanda, Gerard McCoy; Eduardo Costantini; la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz; Norah Garfunkel de Hojman (MALBA); el embajador de Hungría, Péter Kveck; y el embajador de Canadá, Stewart Wheeler
El Primer Secretario de la embajada de Uruguay, Juan Andrés Gervaso Ortiz, y la embajadora, Lila Roldán Vázquez
El presidente del CARI, Francisco de Santibañes, junto con el director artístico del MALBA, Rodrigo Moura; el presidente del MALBA, Eduardo Costantini; la vicepresidente del MALBA, Teresa Bulgheroni; Norah Garfunkel de Hojman y Elena Nofal
Francisco de Santibañes junto a la embajadora de México, Lilia Rossbach; el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi; y la vicepresidente del MALBA, Teresa Bulgheroni
Lydia Barraza y la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar y el embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif
