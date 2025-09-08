La Luna de Sangre 2025 en fotos: un recorrido visual del eclipse que cautivó a millones

08 Sep, 2025 01:45 a.m. EST
La luna llena, conocida como “Luna de Sangre”, se observa junto a la estatua de la diosa griega Irene en el centro de Atenas, el 7 de septiembre de 2025 (Angelos TZORTZINIS / AFP) La “Luna de Sangre” se observa sobre el monumento Gemidzhii en Skopje. El fenómeno fue visible en Asia, partes de Europa y África (Robert ATANASOVSKI / AFP) La “Luna de Sangre” durante el eclipse en Johannesburgo (Wikus de Wet / AFP) Vista de la luna llena en Yangon, el 7 de septiembre de 2025 (AFP/SAI AUNG MAIN) Una pareja descansa en la orilla del mar Negro bajo la “Luna de Sangre”, en Odesa (Oleksandr GIMANOV / AFP) La “Luna de Sangre” se alza detrás de las columnas del Templo de Cástor y Pólux en Roma (Filippo MONTEFORTE / AFP) Bañistas disfrutan la costa del mar Negro mientras la “Luna de Sangre” aparece en el cielo durante el eclipse en Odesa (Oleksandr GIMANOV / AFP) La “Luna de Sangre” brilla sobre Atenas junto a la estatua de la diosa griega Atenea (Angelos TZORTZINIS / AFP) La luna roja asoma sobre Manhattan durante el eclipse lunar visto en Nueva York la noche del 7 de septiembre de 2025 (AFP) Vista de la “Luna de Sangre” en Yakarta, con hojas en primer plano (AFP/YASUYOSHI CHIBA Bañistas contemplan la “Luna de Sangre”, sobre la playa de Odesa (Oleksandr GIMANOV / AFP) Espectadores disfrutan el eclipse lunar sobre Riex, en el oeste de Suiza (Fabrice COFFRINI / AFP) La luna teñida de rojo aparece tras la estatua de la antigua diosa griega Irene (Angelos TZORTZINIS / AFP) Vista de la “Luna de Sangre” detrás del monumento a los fundadores de Kiev en la plaza de la Independencia (Genya SAVILOV / AFP) La “Luna de Sangre” se observa sobre la mezquita Kılıç Ali Paşa en Estambul (KEMAL ASLAN / AFP) El cielo nocturno muestra la “Luna de Sangre” durante el eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025 (DIBYANGSHU SARKAR / AFP) Un eclipse total tiñe la luna de rojo sobre la silueta de una iglesia en la localidad siberiana de Tara, región de Omsk (REUTERS/Alexey Malgavko) Una pareja observa el eclipse lunar total en Teherán, Irán (REUTERS/Majid Asgaripour) La “Luna de Sangre” protagoniza el cielo nocturno de Múnich durante el eclipse, visible sobre la residencia histórica de la ciudad (REUTERS/Kai Pfaffenbach) La arquitectura clásica de la ópera de Múnich sirvió de marco para la luna teñida de rojo durante el eclipse total registrado el 7 de septiembre de 2025 (REUTERS/Kai Pfaffenbach) En El Cairo, un asistente se ayuda de su teléfono y una cámara profesional para registrar la “Luna de Sangre” (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh) En Puerstendorf, Austria, la “Luna de Sangre” se eleva detrás de un crucifijo (REUTERS/Christian Bruna) Vista de la “Luna de Sangre” ascendiendo tras una turbina eólica encendida en Herrnleis, Austria (REUTERS/Christian Bruna) Residentes en Dresde fueron testigos de la “Luna de Sangre”, que dominó el cielo alemán durante el eclipse (REUTERS/Matthias Rietschel) El eclipse lunar se eleva tras la insignia imperial en la cúpula del Museo Estatal de Historia en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov) El fenómeno de la “Luna de Sangre” iluminó Dresde durante el eclipse lunar, ofreciendo una postal singular (REUTERS/Matthias Rietschel) La “Luna de Sangre” destaca en el cielo de Yakarta situada sobre el Monumento a la Liberación de Irian Occidental (REUTERS/Willy Kurniawan) Ciudad del Cabo fue testigo de la “Luna de Sangre” sobre el minarete de una mezquita (REUTERS/Esa Alexander) Una persona observa la “Luna de Sangre” sobre el puerto de Kalk Bay en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (REUTERS/Esa Alexander) El eclipse lunar total regala una vista única con la luna rojiza sobre el histórico muelle de Kalk Bay en Ciudad del Cabo (REUTERS/Esa Alexander) Dubái presencia el ascenso de la “Luna de Sangre” (REUTERS/Raghed Waked) En Dresde, la noche del 7 de septiembre de 2025 estuvo marcada por la aparición de la “Luna de Sangre” durante el eclipse total (REUTERS/Matthias Rietschel) La “Luna de Sangre” se eleva en el cielo de Bagdad (REUTERS/Thaier Al-Sudani) La luna, enrojecida por el eclipse, marcó una noche especial en Bagdad que quedará grabada en la memoria de quienes contemplaron el evento (REUTERS/Thaier Al-Sudani) Desde el Néguev, en Israel, la luna eclipsada tiñe de rojo el cielo al elevarse sobre las tierras de Cisjordania la noche del 7 de septiembre de 2025 (REUTERS/Amir Cohen) La “Luna de Sangre” se eleva sobre la iglesia ortodoxa rusa Apóstol Andrés en Chipre (REUTERS/Yiannis Kourtoglou) Un manto rojizo cubrió la luna mientras ascendía sobre la ciudad santa de Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad) Beijing fue testigo de la “Luna de Sangre” ascendiendo sobre el portal de Yongdingmen (REUTERS/Maxim Shemetov) La extraordinaria “Luna de Sangre” corona la Iglesia de la Natividad en Belén, ofreciendo una estampa inusual durante el eclipse visto en Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma)