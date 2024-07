Las tapas de los principales diarios del mundo tras el intento de asesinato a Donald Trump

Los principales diarios del mundo reflejaron en sus portadas de este domingo el impacto que generó el intento de asesinato contra Donald Trump, un hecho que reavivó las tensiones políticas antes de las elecciones presidenciales de noviembre. El suceso, ocurrido este sábado durante un mitin en Pennsylvania y tras el cual el ex presidente resultó herido en una oreja, recorrió los principales diarios de EEUU: desde el prestigioso New York Times hasta tabloides como el New York Post.

La noticia también fue la principal en las tapas de los principales diarios sudamericanos y europeos. Estos últimos, como el español El País, incluso realizaron cambios de último momento para destacar en sus tapas el suceso, ocurrido cuando en Europa los periódicos estaban muy cerca del cierre de la edición. La gran mayoría de los medios eligió ilustrar la noticia con la foto -ya histórica- del candidato republicano ensangrentado y con el puño levantado mientras era retirado del escenario.

A continuación, las portadas de este domingo de los principales diarios del mundo:

Trump herido, pero a salvo, luego del tiroteo. (The New York Times - EEUU)

Trump herido en tiroteo durante un mitin. (The Washington Post - EEUU)

Trump baleado. (New York Post - EEUU)

(El País - España)

(El Mundo - España)

Trump "baleado" en un mitin. (The Sunday Times - Reino Unido)

Disparos contra Trump. (La Repubblica - Italia)

Disparos en el mitin, Trump herido. (Il Messaggero - Italia)

(El Mercurio - Chile)

(El Comercio - Perú)

Trump es blanco de un ataque a tiros y resulta herido durante un mitin. (O Globo - Brasil)