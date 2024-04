24 impactantes imágenes ganadoras de los premios World Press Photo 2024

La palestina Inas Abu Maamar, de 36 años, abraza el cuerpo de su sobrina Saly, de 5 años, muerta en un ataque israelí, en el hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. (REUTERS/Mohammed Salem)

El fotoperiodista palestino Mohammed Salem ganó el jueves el prestigioso premio World Press Photo 2024 a la foto del año por su imagen de una mujer palestina acunando el cadáver de su sobrina de cinco años en la Franja de Gaza.

La imagen fue tomada el 17 de octubre de 2023 en el hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de Gaza, donde las familias buscaban a parientes muertos durante los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino. La foto retrata a Inas Abu Maamar, de 36 años, sollozando mientras sostiene el cuerpo de Saly, cubierto con sábanas, en la morgue del hospital.

Salem, que trabaja para la agencia de noticias Reuters desde 2003 enfocado en documentar el conflicto israelí-palestino, tomó esta foto tan solo unos días después de que su propia esposa diera a luz, y describió la fotografía galardonada como un “momento poderoso y triste que resume la sensación general de lo que estaba pasando” en Gaza. El jurado dijo que la imagen de Salem estaba “compuesta con cuidado y respeto, ofreciendo a la vez una mirada metafórica y literal a una pérdida inimaginable”. Las mujeres y niños representan más de dos tercios de las víctimas mortales, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR).

Otras tres categorías

La fotógrafa Lee-Ann Olwage, narradora visual de Sudáfrica, es la ganadora global en la categoría de reportaje gráfico. Con su trabajo, denuncia la falta de conciencia pública en Madagascar sobre la demencia, que estigmatiza a quienes la sufren.

Valim-babena. Dada Paul y su nieta Odliatemix se preparan para ir a la iglesia en Antananarivo, Madagascar. (Lee-Ann Olwage/World Press Photo)

Relata la vida de Paul, un hombre de 91 años que ha vivido con demencia durante 11 años, y durante mucho tiempo, su familia asumió que se había “vuelto loco” y atribuyó los síntomas que sufría al consumo del alcohol, pero este diagnóstico no convenció a su hija Fara, que optó por cuidar a su padre.

En la foto, abuelo y nieta, Odliatemix, se preparan para ir a la iglesia, y se ilustra el concepto maglache de valim-babena, el deber de los hijos adultos de ayudar a sus padres.

En la categoría de Proyecto a Largo Plazo, el concurso premia al fotoperiodista venezolano Alejandro Cegarra por su trabajo “Los dos muros”, que documenta la vulnerabilidad de las comunidades de migrantes que carecen de recursos financieros para pagar contrabandistas y recurren a trenes de carga para llegar a la frontera de Estados Unidos.

(Alejandro Cegarra /World Press Photo)

La foto de Cegarra que resalta el World Press Photo muestra a una persona migrante que camina sobre un tren de carga conocido como “La Bestia” en Piedras Negras, México. Este medio de transporte es muy peligroso y a lo largo de los años, cientos de personas han caído a las vías, quedando mutiladas o perdiendo la vida.

La cuarta categoría es Formato Abierto, y premia a la fotógrafa ucraniana Julia Kochetova por “La guerra es personal”, un diario digital que combina fotoperiodismo con estilo documental para mostrar cómo es vivir con la guerra como una realidad cotidiana. Este proyecto combina fotos con poesía, clips de audio y música.

El jurado seleccionó las fotos ganadoras entre 61.062 propuestas de 3.851 fotógrafos de 130 países.

Al hablar de las imágenes premiadas en la edición de este año, la Directora Ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, hizo hincapié en el hecho de que cada uno de los fotógrafos galardonados tiene un conocimiento íntimo y personal de sus temas, lo que ayuda a lograr una comprensión más profunda, que espera conduzca a la “empatía y la compasión”. Eligió la labor de los fotoperiodistas de todo el mundo, que a menudo realizan su trabajo en condiciones muy arriesgadas, y les instaron a reconocer el “trauma que experimentan para mostrar al mundo el impacto humanitario de la guerra”.

Además de las cuatro categorías principales, World Press Photo también seleccionó a las mejores fotos según las distintas regiones del mundo: Asia, Europa, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica, Sudeste asiático y Oceanía.

Norteamérica y Centroamérica

Un día en la vida de un equipo de bomberos de Quebec

La foto de Charles-Frédérick Ouellet muestra al bombero canadiense Theo Dagnaud mientras observa el horizonte para asegurarse de que las patrullas de bomberos se han marchado y puede marcar la zona como “controlada”. Quebec, Canadá.

Un día en la vida de un equipo de bomberos de Quebec (Charles-Frédérick Ouellet)

Alimentados por las altas temperaturas y las condiciones de sequía, gigantescos incendios forestales de verano arrasaron Canadá en 2023, afectando a las 13 provincias y territorios, especialmente a las zonas septentrionales de Quebec. Los incendios forestales estacionales de verano son habituales en Canadá, pero la temporada de incendios de 2023, que batió récords, empezó pronto y terminó tarde, quemando casi tres veces más terreno de lo habitual.

Salvar a las monarcas

En el Santuario de la Mariposa Monarca de El Rosario, un lugar de hibernación migratoria dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, México, una mariposa tardía intenta meterse entre otras mariposas monarca para calentarse. La mayor parte de la población oriental de mariposas monarca pasa el invierno en la reserva.

Salvar a las monarcas (Jaime Rojo/World Press Photo)

Personas de Canadá, EE.UU. y México se están uniendo para invertir el declive de más del 80% que afecta a la población oriental de mariposas monarca migratorias desde mediados de la década de 1990.

La Agencia Espacial Gay

Un astronauta de la ficticia Agencia Espacial Gay. Fotografía en escena tomada en Obsidian Dome en el condado de Mono, California, Estados Unidos. (Mackenzie Calle/World Press Photo)

Este proyecto combina la ficción con la realidad para hacer frente a la exclusión histórica de los astronautas abiertamente LGBTQI+ por parte del programa espacial estadounidense. Tras revisar la NASA y los Archivos Nacionales de Estados Unidos, la fotógrafa no encontró documentación sobre las contribuciones de la comunidad queer al programa espacial. Esta llamativa ausencia la inspiró a crear la Agencia Espacial Gay, una institución ficticia diversa e integradora que, paradójicamente, conmemora y celebra la historia real de los astronautas homosexuales.

América del Sur

Sequía en el Amazonas

En 2023, la cuenca del Amazonas experimentó su sequía más intensa desde que se tienen registros, hace más de 120 años. La sequía afectó a entre 1,5 y 2 millones de kilómetros cuadrados, alrededor del 20% del territorio brasileño, y afectó a unas 600.000 personas.

Sequía en el Amazonas. Un pescador camina por el lecho seco de un brazo del río Amazonas, cerca de la comunidad indígena de Porto Praia. Tefé, Amazonas, Brasil. (Lalo de Almeida/World Press Photo)

La sequía afectó sobre todo a las comunidades indígenas, rurales y ribereñas, debido a su dependencia de la agricultura de subsistencia, el agua dulce natural y la importación de mercancías por vía fluvial. La sequía extrema hace que sus vidas sean inviables. Con pocas carreteras, la gente y las mercancías se desplazan por la región por vía fluvial. Los niños van a la escuela y los ancianos acceden a los servicios sanitarios en barco o canoa. Los ríos también conectan las comunidades con los centros urbanos, suministran agua potable y pescado para comer.

Cielos rojos, aguas verdes

Los mayores campos petrolíferos de Venezuela se encuentran alrededor y debajo del lago de Maracaibo, donde los vertidos de petróleo procedentes de infraestructuras obsoletas y el metano producido por el proceso de refinado asolan el medio ambiente. Además de las manchas de petróleo, el lago se ha cubierto de algas causadas por los vertidos de fertilizantes, aguas residuales y otros productos químicos.

Unos vecinos juegan a la lotería de animales bajo un cielo iluminado por una de las mayores llamaradas de gas del mundo (las chimeneas en llamas utilizadas para quemar el exceso de gas natural de los pozos petrolíferos), en Punta de Mata, Venezuela. (Adriana Loureiro Fernandez/World Press Photo)

En octubre de 2023, Estados Unidos levantó las sanciones petroleras impuestas a Venezuela, lo que supuso un fuerte incentivo para que el país volviera a aumentar la producción. El viceministro de Petróleo, Erick Pérez, predijo que Venezuela pronto produciría un millón de barriles al día, mientras que los ecologistas y los residentes de los alrededores del lago de Maracaibo denunciaban el empeoramiento de los vertidos y el aumento de la quema de gas, que afectaban a la salud humana, la fauna y el ecosistema.

El regreso de las voces ancestrales

Millaray Huichalaf, machi (autoridad ancestral, guía espiritual y curandera) de unas 150 comunidades mapuches williche de Los Ríos (Chile), lidera la resistencia contra Statkraft, empresa estatal noruega que está construyendo una presa hidroeléctrica en el río Pilmaiquén. (Pablo Ernesto Piovano/World Press Photo)

Las comunidades mapuches son los habitantes indígenas de territorios que hoy forman parte del sur de Argentina y Chile. Las distintas comunidades, que sobrevivieron a la colonización española del siglo XVI y a la violenta expansión de Chile y Argentina 300 años después, se enfrentan ahora a un nuevo desafío. Gran parte de sus tierras ancestrales están siendo explotadas comercialmente: para proyectos mineros, forestales e hidroeléctricos en Chile, y fracking y minería en Argentina.

Crímenes silenciados

Muchas de las personas que aportaron testimonios para este proyecto multimedia hacen públicas sus historias por primera vez. En Perú, el código penal no reconoce la violencia por prejuicios, por lo que los asesinatos de personas LGBTQI+ permanecen ocultos en los registros oficiales.

(Marco Garro/World Press Photo)

Este informe web, minuciosamente investigado, recoge las historias no contadas de la persecución de las personas LGBTQI+ en la Amazonia peruana. Entre 1980 y 2000, grupos insurgentes revolucionarios de izquierda como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) aterrorizaron, torturaron y asesinaron a miembros de la comunidad LGBTQI+ en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín. A pesar de que han transcurrido más de dos décadas, el gobierno de Perú aún no ha documentado exhaustivamente estas atrocidades. Un informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del gobierno peruano tomó nota de la violencia sistemática causada por estos grupos políticos, pero no hubo ningún reconocimiento de las lesiones y abusos contra los derechos humanos sufridos por la comunidad LGBTQI+. A través de estas fotos y testimonios de primera mano, este proyecto recoge las experiencias y recuerdos de estos supervivientes, muchos de los cuales comparten sus historias públicamente por primera vez.

Africa

Regresar a casa después de la guerra. Kibrom Berhane (24) saluda a su madre por primera vez desde que se unió la defensa de Tigray Fuerzas, hace dos años. Saesie Tsada, Etiopía. (Vicente Haiges/World Press Photo)

El escape. Los jóvenes ven un partido de fútbol cerca de una planta química en Chott-Essalam, Gabès, Túnez. Casi 5.000 personas trabajan en la industria química de la región, pero las nuevas contrataciones de la región son bajas. En Gabès, el desempleo asciende al 24% en general y a más del 50% entre los jóvenes, según las cifras publicadas en 2021 por la redacción sin fines de lucro Coda Media. (Zied Ben Romdhane/World Press Photo)

"A la deriva" es una investigación digital que combina escritura, fotografía, video y gráficos en una presentación inmersiva que narra el viaje de 43 personas perdidas en el Atlántico mientras intentaban llegar a Europa. (Felipe Dana and Renata Brito/World Press Photo)

Asia

Afganistán al límite. Los niños miran fijamente una manzana que su madre trajo a casa después de mendigar, en un campo para desplazados internos en Bagrami, en las afueras de Kabul, Afganistán. (Ebrahim Noroozi/World Press Photo)

Todavía estoy contigo. Jiuer posa para un retrato familiar con su marido y sus tres hijas en Liaoning, China. Ella dice: “El amor es el equipaje que nos acompaña toda la vida”. (Wang Naigong/World Press Photo)

Entretelas. Shigeo Mori recorta las columnas de Shogi (ajedrez japonés) y Go del periódico todos los días, Kioto, Japón. Cuatro días antes de su desaparición, el 15 de agosto de 2013, ya no podía cortar las columnas correctamente. Después de su desaparición, Itoko Mori, la esposa de Shigeo, encontró este periódico en su casa; el fotógrafo lo colocó sobre un fondo blanco para esta imagen. (Kazuhiko Matsumura/World Press Photo)

Europa

El dolor de un padre. Mesut Hançer toma la mano de su hija Irmak, de 15 años, que murió mientras dormía cuando la casa de su abuela se derrumbó durante un terremoto en Kahramanmaraş, en el sur de Turquía. (Adem Altan/World Press Photo)

Presa de Kakhovka: inundaciones en una zona de guerra. Viktor y su equipo de voluntarios evacuan a Valentina y su perro Boss de Korabel, una isla que forma parte de la ciudad de Kherson, Ucrania, y fue la zona más afectada por las inundaciones. (Johanna Maria Fritz/World Press Photo)

Tierra de nadie. Una excavadora de rueda de cangilones excava en un campo donde antiguamente se cultivaba maíz, cerca del pueblo de Lützerath, en Alemania. La máquina está ampliando la mina a cielo abierto Garzweiler II, que se extiende a lo largo de más de cinco kilómetros. Los suelos de loess de la región se encuentran entre los más fértiles de Alemania. (Daniel Chatard/World Press Photo)

Sureste asiático y Oceanía

Luchando, no hundiendose. Lotomau Fiafia (72), un anciano de la comunidad, está con su nieto John en el lugar donde recuerda que solía estar la costa cuando él era niño. Bahía Salia, Isla Kioa, Fiji. (Eddie Jim/World Press Photo)

Batalla por la soberanía. Un buque de la Guardia Costera china protege la entrada de Scarborough Shoal, frente a la provincia de Zambales, Filipinas, como se ve durante la vigilancia aérea realizada por la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas (BFAR). (Michael Varcas/World Press Foto)

Revolución en Myanmar. Miles de personas se reúnen en el centro de Yangon, Myanmar, para protestar contra el golpe militar ocurrido seis días antes. (Ta Mwe/World Press Photo)