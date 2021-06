A los 65 años sube el muro más alto de América Latina: “Pienso seguir escalando”, asegura Emiliano

Emiliano tenía 17 años cuando conoció la experiencia de subir una montaña, el Popocatépetl le dio las vistas más hermosas y surgió en él un amor a la escalada que actualmente, a sus 65 años, practica.

Emiliano, de 65 años, preparándose para escalar

Emiliano, de 65 años, previo a escalar

Asegura que la técnica es más importante que tener fuerza en el cuerpo, además de que el único modo de obtenerla es con la práctica constante para generar un buen agarre en pies al momento de escalar y evitar el cansancio rápido en brazos. “Subir despacio, relajado y escalar primero con la vista”, dijo Emiliano a Infobae México.

Emiliano, de 65 años, mientras escala

Fue en 1976 su primera experiencia en montaña, con los años, ha logrado conocer las principales cumbres de Mexico y se ha desempeñado en distintas actividades como natación, ciclismo y en carreras, reuniendo un total de 36 maratones corridos a nivel nacional.

“Aquí estoy muy contento, aquí seguimos después de tantos años, a mi edad de 65 años y pienso seguir escalando”, dijo Emiliano a Infobae México al referirse lo a gusto que se siente en The Muro ya que tiene la facilidad de escalar sin acompañante.

The Muro: el reto, considerado como el tercer muro para escalar más grande del mundo y el primero en América Latina.

The Muro tiene ocho años en Ciudad de México, mide más de 35 metros y se encuentra a un costado de un edificio, cuentan con cursos y asesorías, además de acompañamiento por personal capacitado. Emiliano lo conoció a los dos años de isu inauguración, pero prefería escalar en áreas naturales, al ya no contar con compañero estrictamente necesario, comenzó a escalar en The Muro.

Emiliano mientras escala

Emiliano, terminando de escalar los más de 35 metros

Durante la pandemia, Emiliano trotaba o hacía circuitos largos de bicicleta, hace 18 años fue diagnosticado con diabetes, se negó a recibir insulina y prefirió cuidar de su salud con deporte para poder continuar en lo que desde los 17 años ha hecho: la escalada.

“Me mantengo activo”, su reto ha sido subir la sección más complicada de The Muro, asiste una vez a la semana y entrena para no perder la técnica y poder regresar a la montaña después de revisiones médicas.

The Muro: el reto, considerado como el tercer muro para escalar más grande del mundo y el primero en América Latina.

Emiliano, de 65 años, al caer después de haber escalado los más de 35 metros