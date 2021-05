Al interior de un autocultivo de cannabis medicinal: “No busco curar mi epilepsia, sino manejarla”

José Manuel descubrió por accidente un remedio a sus crisis epilépticas durante unas vacaciones en Colorado, EEUU. Mientras esquiaba, sintió que la luz que percibía comenzaba a desvanecerse, era una señal de alerta, si su vista se tornaba totalmente oscura, perdería el conocimiento.

“Jálale, te va a hacer paro”, le dijo uno de sus amigos refiriéndose al vaporizador de CBD que previamente había comprado. Su episodio se detuvo “esto es medicamento de rescate, esto me saca de las crisis, ahí me cambió todo el chip”, contó a Infobae México al recordar lo sorprendido que estaba al haber encontrado un remedio que no fueran los medicamentos de farmacia que tanto daño ya le habían causado.

Cultivo de plantas de cannabis dentro del baño de José, lo mantiene con 18 horas de luz y seis de total obscuridad. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El cannabidiol, mejor conocido como CBD, es uno de los principales componentes de la cannabis y no es psicoactivo. Tiene propiedades medicinales que se usan mayormente para tratar dolores crónicos, ansiedad y epilepsia.

José presentó su primer crisis epiléptica a los 21 años, el detonante fue la carga de estrés por final de semestre en la carrera de diseño industrial, estaba en casa con sus padres cuando perdió el conocimiento. Se mantuvo siete años con medicamentos que entre los efectos secundarios se encuentra: somnolencia, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, problemas estomacales, deterioro cognitivo, depresión, náuseas, debilidad, dificultad para respirar, vómito, pensamientos suicidas, etcétera.

“No podía hacer nada, estaba totalmente dopado, me dijeron que esa iba a ser mi nueva vida”.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Actualmente en México sigue siendo ilegal el cultivo de cannabis para su uso medicinal o lúdico. Los amparos resultan en trámites largos que no siempre son aprobados, razón por la que muchos prefieren no solicitarlos, como es el caso de Sofía, madre que cultiva para su hija de 9 años con epilepsia y que diariamente cuida que sus vecinos no se den cuenta de las plantas que debe tener en exterior.

José cuenta con el amparo desde abril de 2020. Todo el conocimiento que ha adquirido fue de manera empírica. Un viaje de tres semanas en 2015 a Colorado, EEUU, le permitió experimentar entre distintos tipos de cannabis para entender las reacciones que su cuerpo tenía, además de aprender desde 2012 sobre el cultivo en casa mediante prueba y error.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Cultivo de plantas de cannabis en el balcón de José, cuenta con una pequeña lámpara que alimenta con luz a las plantas durante pocas horas en la noche. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Después de participar activamente en la lucha por la importación a México de medicamentos con cannabis, decidió volverse activista y pelear la legalización del cultivo en casa. Fundó AMEM, Autocultivo Medicinal En México, con la finalidad de acercar a más personas a la planta y poder tratar desde dolores crónicos, hasta epilepsias severas, cáncer y tumores.

Creó manuales en español que resumen el autocultivo, las propiedades de cada cepa o tipo de planta, sus usos y proceso del tratamiento con cannabis, ya que la mayoría de los libros y estudios están escritos en inglés.

De este modo llegó Sofía, su hija “E”. Inició con crisis al año de edad, pero al llevarla a urgencias, no quisieron realizarle estudios. A los tres años inició con cinco episodios de un minuto cada uno durante el día y 20 diarios nocturnos, sus medicamentos de farmacia no los disminuían y le comenzaron a causar fuertes efectos secundarios en su estado anímico y su rendimiento durante el día, además de ocasionarle pérdida del cabello acompañado de una dependencia a los fármacos.

Cuando “E” cumplió siete años de edad, Sofía vio una entrevista en televisión donde José hablaba sobre el autocultivo de cannabis y AMEM. Lo contactó y aprendió a cultivar, ahora hace los aceites para su hija, quien por las noches llega a presentar una o dos crisis, una en el día con duración máxima de 20 segundos y sus fármacos los ha disminuido de manera lenta.

José cortando una parte de la planta de cannabis con los tricomas madurados y listos para ser preparados y secados para su uso. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

José tomaba 3,000 mg diarios de sus medicamentos para epilepsia, asegura que el síndrome de abstinencia que genera hace más complicado bajar la dosis. Después de un año y medio, toma 250 mg al día. Para reducirla, fue necesario aumentar el consumo de THC (tetrahidrocannabidol), una propiedad psicoactiva de la cannabis que multiplica el efecto de los fármacos sin la necesidad de ingerir grandes cantidades de sus químicos.

“La planta es bastante noble, pero te puedes llevar sustos”, nos dijo José al mencionar que la cannabis no tiene un consumo que en sobredosis pueda ser mortal, pero sí tiene consecuencias que podrían generar una baja de presión arterial o pensamientos de la posibilidad de morir durante los efectos de la planta. Razón por la que destaca la importancia de un consumo responsable e informado.

“No busco curar mi epilepsia, sino manejarla lo mejor posible”, estableció José.

Planta del cultivo de José de cannabis con tricomas (puntos blancos) en maduración. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

José cortando una parte de la planta de cannabis con los tricomas madurados y listos para ser preparados y secados para su uso. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

José asegura que existe un modo de mejorar la calidad de vida. El cuerpo humano tiene un sistema llamado endocannabinoide, el cual cuenta con receptores por todo el cuerpo que se encargan de mandar señales para modular el organismo, es decir, entre sus actividades está la regulación de la percepción del dolor, funciones cardiovasculares, gastrointestinales y hepáticas. “Mediante el cual se puede aprender a controlar el cuerpo con el uso de canabinoides, tenemos que hacer que esta información sea accesible en México”, mencionó José.

José cortando los excesos de una planta de cannabis para ser preparada y secada para su uso. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Área que destina José para secar las plantas de cannabis dentro de su casa. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Cannabis durante el proceso de secado, el cual no debe ser al sol, dentro de la casa de José. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El autocultivo de cannabis le dio una alternativa a José para tratar la epilepsia sin efectos adversos de los fármacos. Las cuida para que todo el proceso sea artesanal, por lo que las lluvias acompañadas de granizo han sido preocupantes para él por la posibilidad del daño a las plantas ya sea por ahogamiento o que puedan romperse. Pero también las protege de los hongos y de que la cantidad de nutrientes que reciban sea la correcta.

“Prefiero dedicarle un rato todos los días a mi cultivo, disfruto tomar mi medicina, disfruto a cierta hora del día sentarme darme dos tres toques con mi medicina y saber que todo va a estar bien y disfrutar el efecto que la medicina me produce”.

Frascos con distintos tipos de cannabis cultivada por José y usada para tratar su epilepsia. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Foto: Karina Hernández / Infobae

“Cannabis Pharmacy” libro que José adquirió por internet y que está totalmente en inglés, a un lado el documento de amparo aprobado en 2020 para cultivo, una pequeña hoja informativa de los medicamentos de farmacia donde se desglozan los efectos secundarios, frascos con cannabis lista para su cosnumo. Ciudad de México, abril 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Guía para entender la regulación del cannabis en México. (Infografía: Jovani Perez Silva/Infobae México)

SIGUE LEYENDO