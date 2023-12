Empleados sanos equivalen a empresas sanas, según investigaciones

Las empresas que mejoran el bienestar de sus empleados duplican posibilidades financieras y refuerzan la confianza en la relación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace poco hablaba con un director general que se lamentaba: “Todo el mundo intenta resolver mi problema de USD 300 millones, pero nadie me ayuda a resolver el de USD 2.000 millones”. Continuó explicando que nadie está analizando la totalidad de su gasto en personal ni buscando formas de ayudarle a transformarse en todos los ámbitos, incluso ahora a final de año, cuando los presupuestos se están examinando minuciosamente en preparación para el año siguiente. Este es el ámbito en el que necesita mucha más visibilidad, explicó, junto con una estrategia sólida.

No es la primera vez que un dirigente me comparte esta frustración. Veo y oigo historias como esta todos los días cuando hablo con colegas, me reúno con clientes y observo el mercado. La realidad es que, como líderes, estamos contra la espada y la pared, con nuevas formas de hacer negocios, pero con las mismas presiones, si no mayores, para obtener resultados y valor para los accionistas.

En los últimos años, las empresas han invertido cantidades asombrosas de dinero en programas de experiencia de los empleados: alrededor de un 20% más que en años anteriores, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Han reestructurado sus entornos de trabajo y cambiado sus operaciones. ¿Por qué? Para mantener a sus empleados sanos y productivos, y a sus empresas también. Es lo correcto, pero los empleados siguen estresados y abrumados, y las empresas siguen presionadas para reducir costes y mantener una ventaja competitiva, al tiempo que navegan por nuevas tecnologías impactantes, como la IA generativa.

Según el estudio 2023 International Workforce and Wellbeing Mindset Study de Alight, tres cuartas partes de los empleados experimentan estrés de moderado a alto y el 15% a menudo se siente completamente agotado, un 50% más desde 2020. El compromiso laboral ha bajado, con poco más de dos tercios (69%) de los empleados sintiéndose siempre o casi siempre productivos y un 34% temiendo el comienzo de su jornada laboral.

Mientras tanto, el incierto entorno económico está pasando factura. Para hacer frente al aumento del coste de la vida, más de dos tercios (67%) de los empleados han reducido sus gastos, pero el 31% afirma que rara vez o nunca le sobra dinero a final de mes.

Más de un tercio (36%) ha aceptado un segundo empleo, principalmente para garantizar la seguridad financiera en medio de la recesión. Solo el 27% afirma que el total de sus retribuciones satisface las necesidades de su familia, pero casi la mitad (48%) no conoce bien las retribuciones de que dispone. Los datos son preocupantes, pero los directivos pueden hacer mucho.

Tres de cada cuatro trabajadores sufren de estrés moderado a alto, afectando el compromiso y la productividad en el entorno laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empiece por transformar la experiencia de los empleados. Pero esta vez, hágalo de una forma que respalde la necesidad de reducir costes y, al mismo tiempo, proporcione las herramientas y los recursos necesarios para ofrecer el tipo de experiencia que garantice que las personas aporten su yo más íntegro y productivo al trabajo cada día. Los directivos pueden empezar con un conjunto básico de medidas prácticas:

Cuando las empresas dan prioridad a los componentes de la experiencia del empleado, como el bienestar, ocurren cosas buenas. Una estrategia de bienestar cuidadosamente elaborada refuerza la relación empleado-empleador, aumentando la confianza e impulsando el compromiso.

Cuando se hacen bien, los beneficios aumentan la confianza de los empleados en su empresa en 19 puntos, según el estudio Winning With Wellbeing de Alight. Los empleados están más contentos, más sanos y aprecian más la inversión que su empresa hace en ellos. Pero eso no es todo. Las empresas que dan prioridad al bienestar tienen una ventaja competitiva en el mercado.

Un estudio encargado por Alight y realizado por Josh Bersin Company reveló que el bienestar de los empleados aumenta el rendimiento financiero, y que las organizaciones que aprovechan las estrategias adecuadas de experiencia de los empleados tienen el doble de probabilidades de superar a sus homólogas desde el punto de vista financiero, más de cinco veces más probabilidades de reducir los costes anuales de las reclamaciones de asistencia sanitaria y tres veces más probabilidades de comprometer y retener a los empleados.

Transformar la visión empresarial hacia el bienestar del personal puede alinear reducción de costes con un incremento en la productividad laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia del empleado nunca ha sido tan importante para el rendimiento de la empresa.

Con una plataforma digital integrada de experiencia del empleado que escucha, aprende y se adapta, los empleados pueden tomar decisiones con confianza en todos los momentos de la vida, grandes y pequeños. A medida que las empresas racionalizan sus ofertas, minimizan sus gastos y obtienen resultados, es importante recordar: si sus empleados están sanos y son productivos, su empresa también lo estará.

(C) 2023, Fortune

(*) Stephan Scholl es Consejero Delegado de Alight. Alight es socio de la Iniciativa CEO de Fortune