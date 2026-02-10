Estados Unidos pidió a la OTAN reforzar la seguridad del Ártico frente al avance de Rusia y China

Estados Unidos impulsa que la OTAN refuerce su presencia militar en el Ártico (Reuters)

Las autoridades de Estados Unidos han solicitado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que incremente su implicación en la seguridad del Ártico, ya que en los últimos años la región ha experimentado un aumento sostenido de la competencia internacional y la actividad geoestratégica.

La petición responde al retroceso del hielo y a la apertura de nuevas rutas comerciales, factores que han facilitado el avance de potencias como Rusia y China en un territorio considerado clave para los intereses de Washington y de sus aliados.

En este contexto, la OTAN, bajo el liderazgo del comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, se encuentra en la fase final de la planificación de la operación Arctic Sentry.

El general Alexus G. Grynkewich dirige la planificación de la operación Arctic Sentry de la OTAN (Reuters)

Esta será la primera misión de la Alianza centrada exclusivamente en la seguridad ártica. La iniciativa contempla patrullajes, ejercicios conjuntos y la monitorización de rutas marítimas, que resultan cada vez más transitadas a raíz del deshielo estacional.

El Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk tendrá un papel central en la aplicación operativa, lo que refuerza la coordinación entre América del Norte y Europa.

Por otra parte, la delegación estadounidense confirmó que el subsecretario de Guerra, Elbridge Colby, representará al país en la próxima reunión ministerial de la OTAN en Bruselas, relevando al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Elbridge Colby representará a Estados Unidos en la próxima reunión ministerial de la OTAN en Bruselas

En el plano de los recursos estratégicos, uno de los focos de atención es Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca. La isla es objeto del proyecto de defensa ‘Golden Dome’, impulsado durante la presidencia de Donald Trump y orientado a desplegar activos estadounidenses en la zona para asegurar el control sobre minerales críticos.

La preocupación de Washington radica en evitar que actores rivales como China y Rusia amplíen su influencia a través de la explotación de estos recursos. Por este motivo, se han establecido discusiones políticas trilaterales entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos para definir una estrategia común.

Groenlandia es foco de disputa por el control de minerales críticos en el Ártico (Freepik)

En cuanto al cronograma, la planificación de Arctic Sentry se encuentra en su etapa final, a la espera de instrucciones del comandante del Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk para ultimar los detalles operativos.

La Alianza Atlántica prevé anunciar en breve novedades sobre el despliegue y las actividades concretas que se implementarán en el Ártico, lo que subraya el carácter dinámico y prioritario que ha adquirido el tema en la agenda aliada.

De este modo, la competencia internacional por el control y la vigilancia del Ártico se ha intensificado por factores como el deshielo, la apertura de nuevas rutas comerciales y la valorización estratégica de los recursos naturales.

El deshielo ártico abre nuevas rutas comerciales y eleva la tensión geopolítica global (AFP)

Frente a este escenario, la decisión de Estados Unidos de promover una mayor implicación de la OTAN busca reforzar las capacidades de defensa y coordinación con sus socios europeos y norteamericanos, consolidando así una estrategia común frente a la expansión de Rusia y China en la región. La misión Arctic Sentry se perfila como el eje central de este nuevo enfoque aliado en el norte del planeta.

(Con información de EFE)