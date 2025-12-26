El frente frío provocará descenso de temperaturas y podría causar las primeras nevadas del año en Texas

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica las primeras nevadas de la temporada en Texas debido a un frente frío inusual. (AP Foto/LM Otero)

Una alerta de clima invernal emitida para Texas ha activado la precaución en diversas regiones del estado ante la posibilidad de una nevada en Texas a comienzos de la próxima semana, tras un período de temperaturas inusualmente cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que, aunque la probabilidad de nieve es baja, el ingreso de un frente frío la noche del domingo podría generar precipitaciones invernales en el Panhandle y partes del oeste de Texas.

Estas condiciones llegan después de jornadas en las que gran parte del estado presentó temperaturas entre 21 y 27 ℃ (69,8 y 80,6 ℉).

Las temperaturas podrían alcanzar hasta los -3 °C

El aire frío llegará a Texas desde el domingo por la noche, desafiando los registros típicamente cálidos del estado. (AP Foto/Julio Cortez)

El NWS especificó que el cambio atmosférico se espera desde el domingo por la noche, momento en que predice la llegada de aire más frío al sur.

Para el área de Midland-Odessa, el pronóstico para la madrugada del lunes contempla temperaturas mínimas de aproximadamente -3 ℃ (26,6 ℉) y máximas que no excederán los 6 ℃ (42,8 ℉), junto a una probabilidad de nevadas estimada entre 20% y 35%.

Esta posibilidad depende de la coincidencia entre humedad suficiente y la llegada de aire frío, un escenario que permanece sujeto a la evolución de los modelos meteorológicos, subrayó Newsweek.

La probabilidad de nevadas son muy bajas debido a que la temporada de nieve se ubica a mediados de enero

La probabilidad de nieve en el Panhandle y el oeste de Texas oscila entre el 20% y el 35%, según el meteorólogo Kenny Greening. (REUTERS/Shelby Tauber)

La ocurrencia de nevadas en Texas es poco habitual por dos motivos principales: la latitud austral del estado y su lejanía de la corriente en chorro, que normalmente desplaza las masas de aire ártico lejos de la región.

Por ello, los eventos de nieve suelen concentrarse entre mediados y finales de enero, fase en la cual se registran los valores más bajos de temperatura del año en Texas.

En cuanto a los pronósticos regionales, para Midland-Odessa se anticipa un marcado descenso térmico: la máxima prevista para el domingo, cercana a los 22 ℃ (71,6 ℉), dará paso a una disminución notoria a lo largo de la noche, con mínimos cerca de 1 ℃ (33,8 ℉) y posibilidad de nevada ligera antes del amanecer del lunes.

Las condiciones permanecerán mayormente nubladas el resto del día con probabilidades de lluvias

El Paso enfrenta un 30% de probabilidad de lluvias durante la noche del domingo y el lunes, afectando la región con condiciones húmedas. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

En el noroeste, El Paso presenta una probabilidad de lluvias del 30% desde el domingo por la noche, extendiéndose hasta el lunes.

Para ciudades del este y sureste como Houston, Beaumont y San Antonio, se prevén lluvias y descenso de temperaturas, aunque no existe riesgo de nevadas ni de que las marcas caigan a valores bajo cero; no obstante, las carreteras podrían verse afectadas por el pavimento mojado.

Al sur del estado, en Laredo, los vientos incrementarán su intensidad durante el fin de semana y podrían mantenerse al avanzar el frente frío. Según Newsweek, aunque no se espera nieve en esta región, se recomienda a los residentes estar atentos a los avisos oficiales y prepararse ante una pronta disminución de las temperaturas.

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional han resaltado la incertidumbre de los modelos para determinar la probabilidad real de nieve. Kenny Greening, meteorólogo del NWS en Midland, declaró: “No tenemos mucha confianza en que nieve, aunque está en el pronóstico porque los modelos definitivamente indican que es una posibilidad”, según lo recogido por Newsweek. La baja frecuencia de eventos de este tipo y la sensibilidad de los modelos hacen que los pronósticos puedan variar en las siguientes actualizaciones.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informado y tomar precauciones en las carreteras

Laredo espera vientos intensos durante la llegada del frente frío, mientras el NWS recomienda precaución ante el clima inusualmente frío en el sur del estado. (REUTERS/Shelby Tauber)

En línea con este enfoque cauteloso, las autoridades meteorológicas enfatizan la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y aplicar recomendaciones frente al descenso abrupto del termómetro.

Entre las medidas sugeridas se encuentran prestar atención a la condición de las carreteras, utilizar ropa y suministros apropiados para enfrentar temperaturas inusualmente bajas, especialmente en el oeste, y evitar desplazamientos innecesarios si las condiciones meteorológicas se deterioran, de acuerdo con Newsweek.

A medida que los modelos climáticos ofrezcan nuevos datos, el pronóstico meteorológico se ajustará y permitirá a los meteorólogos actualizar sus estimaciones para informar a la población sobre cualquier cambio relevante en el desarrollo de este sistema.