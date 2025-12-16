Estados Unidos

La filántropa MacKenzie Scott donó USD 7.170 millones para organizaciones sin fines de lucro en 2025

La serie de contribuciones recientes beneficiaron a cientos de organizaciones, incluidas universidades y entidades sociales. La exesposa de Jeff Bezos ha donado un total de 26.300 millones de dólares desde 2019

MacKenzie Scott anunció donaciones por
MacKenzie Scott anunció donaciones por USD 7.170 millones en 2025, sumando un total de USD 26.300 millones desde 2019. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

MacKenzie Scott, reconocida filántropa y exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció la entrega de 7.170 millones de dólares en donaciones caritativas a días de finalizar el 2025, destinados a unas 225 organizaciones sin fines de lucro.

Con este nuevo aporte, el monto total donado por Scott desde 2019 asciende a 26.300 millones de dólares, lo que la consolida como una de las principales figuras de la filantropía global, según informó CNBC.

El anuncio, realizado a través de una publicación en su blog, detalla que los fondos beneficiarán a una amplia variedad de entidades, entre las que se incluyen universidades históricamente afroamericanas y organizaciones dedicadas a combatir la pobreza, la injusticia social y el cambio climático.

Las organizaciones receptoras tienen plena libertad de decidir el destino de las donaciones

La filantropía de Scott se
La filantropía de Scott se distingue por donaciones sin condiciones, permitiendo a las organizaciones decidir el destino de los fondos recibidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Scott subrayó en su mensaje que, aunque la cifra pueda captar la atención mediática, “cualquier monto en dólares es una fracción minúscula de las expresiones personales de cuidado que se comparten en las comunidades este año”, según recogió CNBC.

Las donaciones de Scott se distinguen por su enfoque incondicional: las organizaciones receptoras tienen plena libertad para decidir el destino de los fondos, una práctica poco común entre los grandes donantes.

Este método busca fortalecer la autonomía de las comunidades y organizaciones beneficiadas, permitiéndoles responder de manera más efectiva a sus necesidades específicas.

Las donaciones de Scott se colocan solo por detrás de las de Warren Buffett y Bill Gates

La filántropa MacKenzie Scott se
La filántropa MacKenzie Scott se posiciona como una de las mayores donantes individuales, solo detrás de Warren Buffett y Bill Gates. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

En el contexto de la filantropía internacional, Scott se sitúa solo por detrás de Warren Buffett y Bill Gates en cuanto a donaciones acumuladas a lo largo de su vida, de acuerdo con datos de Forbes citados por CNBC.

Tras su divorcio en 2019, Scott firmó el Compromiso de Donación, comprometiéndose a entregar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas.

Para ello, cuenta con un equipo de asesores encargado de identificar organizaciones con liderazgo sólido y resultados comprobados, especialmente aquellas que operan en comunidades afectadas por inseguridad alimentaria, desigualdad racial, pobreza y escaso acceso a recursos filantrópicos.

La motivación personal de Scott para su labor filantrópica se nutre de experiencias vividas en su juventud

MacKenzie Scott promueve la participación
MacKenzie Scott promueve la participación cívica y la importancia de los actos cotidianos de generosidad y empatía. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

En su reciente publicación, recordó el apoyo recibido de un dentista local que le ofreció tratamiento gratuito cuando era estudiante universitaria y de su compañera de cuarto en Princeton, Jeannie Ringo Tarkenton, quien le prestó mil dólares para evitar que abandonara la universidad.

Tarkenton, posteriormente, fundó Funding U, una entidad que otorga préstamos estudiantiles a jóvenes de bajos ingresos sin requerir co-firmantes, un ejemplo que Scott destacó como inspiración para su propio compromiso social.

Scott también reflexionó sobre la importancia de la participación cívica cotidiana, más allá de las grandes cifras. Citando datos de Giving USA, señaló que en 2024 los estadounidenses donaron más de 590.000 millones de dólares a causas caritativas, y que más del 70% de la población reportó haber ofrecido tiempo o dinero a personas conocidas, mientras que la mitad lo hizo con desconocidos.

“Es fácil centrarse en los métodos de participación cívica que aparecen en las noticias, y difícil imaginar la importancia de las cosas que hacemos cada día con nuestra propia mente y corazón”, escribió Scott, según CNBC. Añadió que el respeto, la comprensión, la empatía, el perdón y la inspiración son también formas valiosas de contribuir al bienestar colectivo.

A lo largo de su trayectoria, Scott ha insistido en la necesidad de restar protagonismo a los grandes donantes y destacar el trabajo de las comunidades que luchan contra la desigualdad. En su visión, quienes enfrentan estos desafíos deben ocupar el lugar central en las historias de cambio social, ya que son ellos quienes impulsan las transformaciones más significativas.

