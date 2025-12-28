Viajes

El hotel de 80 millones de euros que puede cambiar un pueblo de 350 habitantes en el corazón de los Alpes

Este complejo alpino aspira a ser más que un simple hotel de montaña, pues se espera que cuente con casi 200 habitaciones y una oferta turística única

Bellwald, en Suiza
Bellwald, en Suiza

En el corazón de los Alpes suizos, justo donde las montañas parecen inventar paisajes de postal y el tiempo se ralentiza, Bellwald se prepara para cambiar su historia. Este pequeño pueblo de apenas 350 habitantes, situado al suroeste de Conches, está a punto de embarcarse en una aventura que podría revolucionar su día a día y su futuro. Porque, aunque la tranquilidad y el ritmo pausado son parte de su encanto, la llegada de un hotel de lujo valorado en 80 millones de euros promete sacudir la rutina alpina y poner a Bellwald en el mapa de los destinos turísticos más ambiciosos de Suiza.

Detrás de este proyecto se encuentra Hans Ritz, un valaisano de 68 años que no solo es conocido por su experiencia al frente del FC Naters durante 25 años, sino también por su amplio recorrido en el sector inmobiliario de la región. Ahora, Ritz vuelve con un sueño que lleva gestando más de una década: el Ferienpark Relief, un complejo turístico que busca ser mucho más que un simple hotel en la montaña.

Un rincón alpino

El plan es tan ambicioso como detallado. El complejo contará con un hotel de 198 habitaciones, cuatro restaurantes, un centro de bienestar, salas de conferencias y un aparcamiento subterráneo, todo ello repartido en un terreno de 10.000 m² que ya forma parte de la cartera de propiedades del propio Ritz. Pero la apuesta no termina ahí: el proyecto incluye también tres chalets con 12 apartamentos vacacionales, pensados para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva y personalizada.

Bellwald, en Suiza
Bellwald, en Suiza

La ubicación no podría ser más estratégica, ya que el terreno elegido se sitúa a escasos metros de los remontes de esquí, lo que garantiza comodidad a quienes llegan en busca de nieve y aventura. Además, la reciente puesta en marcha de un nuevo telesilla en diciembre de 2022 y el teleférico que unirá Bellwald con Fiesch son, según el promotor, factores clave que hacen que “las condiciones generales hayan mejorado significativamente” para el turismo en la zona.

Un reto para el equilibrio local

Para que el Ferienpark Relief se convierta en realidad, Hans Ritz necesita ahora convencer a inversores nacionales e internacionales de que su idea merece los 80 millones de euros (o francos, en versión suiza) necesarios para arrancar las obras. El calendario está marcado: la construcción de los apartamentos comenzaría el año próximo, el hotel en 2027 y la apertura oficial se espera para 2030. Pero Ritz insiste en que los futuros socios deben compartir su “visión a largo plazo y la calidad del proyecto”, dejando claro que no se trata solo de poner dinero, sino de comprometerse con la autenticidad y el desarrollo sostenible del pueblo.

Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas

El turismo ya es la principal fuente de ingresos de Bellwald, que en verano recibe a ciclistas de montaña y, cuando cae la nieve, a familias enteras dispuestas a disfrutar de las pistas y del ambiente acogedor. Sin embargo, la llegada de un complejo de estas dimensiones supondría una transformación sin precedentes, con 198 nuevas camas y una oferta gastronómica y de ocio que podría atraer a un perfil de visitante más internacional y exigente.

