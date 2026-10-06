Un estudio muestra que la soledad genera la mayor respuesta emocional en la red social X

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Logroño, 6 oct (EFE).- La soledad genera la mayor respuesta emocional en la red social X pese a su escasa presencia en las campañas de comunicación pública sobre salud mental, según un estudio sobre cómo se expresa el malestar emocional en el entorno digital, basado en el análisis de 3,17 millones de mensajes en español difundidos en esa red durante seis meses.

Esta es una de las conclusiones de una investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que afirma que la soledad no deseada y el abandono son realidades "prácticamente invisibles" en las grandes campañas de comunicación pública sobre salud mental, pero son "los temas que más calan en la sociedad cuando alguien se atreve a compartirlos".

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Este estudio, publicado en la revista científica Prisma Social, se ha realizado en el marco del proyecto ‘Mindhealthmedia’, con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la UE, ha detallado este martes la UNIR en una nota.

El análisis de datos, mediante técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, abarca la totalidad de las publicaciones en español que usaron la etiqueta '#saludmental'.

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Los resultados de la investigación indican que los contenidos que más interés, apoyo y conversación activa despiertan entre los usuarios son los más escasos en la red, ha añadido.

El informe revela que el 45,8 % de la conversación en redes sociales se agrupa en torno a reflexiones genéricas y abstractas sobre la salud mental; seguidas de contenidos sobre ansiedad y psicología.

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Según el estudio, pese a copar la mayor parte del espacio público digital este tipo de publicaciones de carácter institucional o divulgativo logra una respuesta moderada por parte de la comunidad.

En el extremo opuesto están los mensajes vinculados a la soledad, el abandono y los testimonios personales de sufrimiento.

El tema de la soledad representa el 0,11 % de los tuits originales, pero cuando un usuario comparte una experiencia de este tipo la respuesta de la comunidad en forma de 'me gustas', comentarios y redifusiones es muy superior a la de cualquier otro contenido.

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"Existe una brecha evidente entre los mensajes que emiten las instituciones y lo que la ciudadanía necesita encontrar cuando busca apoyo en internet", según los autores del estudio, los investigadores de la UNIR Jesús Díaz-Campo y Sergio Arce- García.

Han considerado que "las campañas abstractas o los eslóganes bienintencionados pasan desapercibidos" porque lo que realmente moviliza, genera empatía y provoca una respuesta emocional genuina es "la autenticidad, la vulnerabilidad y la historia personal".

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Las redes sociales experimentan cada año, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, un aluvión de mensajes, campañas institucionales y publicaciones mediáticas, pero este despliegue contrasta con lo que ocurre en la conversación real a lo largo del año, según el estudio.

Esa celebración actúa como un gran catalizador y genera picos de actividad que llegan a superar los 240.000 tuits en una jornada, pero la atención mediática e institucional cae pasados unos días.

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Además, el análisis de los mensajes revela una desconexión temática, ya que, por un lado, "la ansiedad y la búsqueda de bienestar van casi siempre de la mano", pero "la soledad es la gran olvidada dentro del propio debate", se menciona de manera aislada y casi nunca se conecta con las grandes conversaciones sobre el cuidado de la salud mental.

Los investigadores han sugerido integrar la soledad no deseada como un eje central en las campañas de prevención de la salud mental, diseñar estrategias de comunicación durante todo el año y humanizar los mensajes. EFE

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