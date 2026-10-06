Lorenzo Amor (CEOE):"A veces hay que llamar a la puerta del Estado, que se queda la pasta"

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Santander, 6 oct (EFE).- El vicepresidente de la CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha dicho que entiende que los trabajadores quieran ganar más, pero ha añadido que "a veces hay que llamar a la puerta del Estado, que es quien se queda la pasta".

Tras ser preguntado por la huelga general, Amor ha basado esta idea en el volumen de las cotizaciones sociales, y ha señalado como ejemplo que con el mecanismo de solidaridad intergeneracional han subido un 33 por ciento.

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Ha sostenido que entre 2017 y 2025 los salarios han subido "por encima del IPC", un 31,5 por ciento, según los datos que ha aportado, mientras que las cotizaciones sociales lo han hecho un 65 %, "el doble".

"Yo entiendo que el trabajador quiera tener más poder adquisitivo, pero a veces hay que llamar a la puerta del Estado, porque quien se está quedando la pasta es el Estado", ha subrayado.

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Amor también ha hablado sobre la convocatoria electoral y de las medidas que puede tomar el Gobierno central hasta que se celebren.

Según ha destacado, quedan aún 52 días para las elecciones, que a su juicio "es mucho tiempo".

El presidente de ATA cree así que se van a impulsar medidas laborales "que no se han hecho con diálogo social" ni a lo largo la legislatura.

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"A nadie la extrañará que se vean en las próximas semanas iniciativas que no se habían puesto en marcha. El Gobierno puede hacerlo pero se van a hacer sin diálogo social", ha advertido. EFE

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