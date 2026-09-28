Torque pierde el invicto y cede terreno ante Liverpool que lo sigue a un punto en la tabla

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Montevideo, 27 sep (EFE).- El Montevideo City Torque perdió el invicto al caer por 0-2 ante el Deportivo Maldonado y cedió terreno ante el Liverpool, que derrotó 1-2 al Central Español para ubicarse a solo un punto de diferencia en la tabla, en la continuación de la octava fecha del Torneo Clausura uruguayo.

Cristian Tabó y Renato César fueron los encargados de anotar para el equipo de Maldonado y así cortar la racha de seis victorias al hilo del Torque para ubicarse cuartos con 14 unidades.

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Por su parte, Liverpool aprovechó el traspié de los citadinos y, con goles de Federico Martínez y Facundo Barceló, ganó su quinto partido y cosechó 17 enteros.

En otros partidos, Progreso despachó al Racing por 1-2 con tantos de Maximiliano Juambeltz y Nahuel López, mientras que por los locales descontó Esteban da Silva.

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En tanto, Defensor Sporting derrotó a su clásico rival Danubio por la mínima con gol de Emiliano Velázquez, un triunfo que permite al conjunto violeta escalar a la duodécima casilla con 8 puntos.

Juventud y Cerro firmaron el empate a cero goles.

El sábado, Peñarol sumó su cuarto triunfo en fila en partido que finalizó con marcador de 2-1 ante Boston River con tantos de Lucas Ferreira y Abel Hernández, mientras que por la visita descontó Francisco Bonfiglio.

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Nacional consiguió su segundo partido ganado al hilo durante su visita a Cerro Largo, en un encuentro que finalizó con marcador de 0-2.

Tiziano Correa y Maximiliano Gómez fueron los encargados de traspasar las redes para darle a su equipos los tres puntos y juntar 14 en la tabla y ubicarse en la cuarta casilla.

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La acción de esta jornada finalizará este lunes con el choque entre el Montevideo Wanderers y Albion. EFE