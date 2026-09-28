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Acampados en Sol pasan una segunda noche dispuestos a aguantar lo que haga falta

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Madrid, 28 sep (EFE).- Los acampados en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda pasan en la madrugada de este lunes su segunda noche durmiendo en la calle, en más de 300 tiendas de campaña y dispuestos a aguantar lo que sea necesario, pese a la bajada de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.

En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda, pero muchos de los manifestantes han expresado este domingo que están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta.

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El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de esta acampada, pide que ese decreto incluye medidas como contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucio sin alternativa habitacional, entre otras.

"El poder lo tenemos nosotras. Y pasa lo que pasa el martes, lo seguiremos teniendo nosotras y vamos a reaccionar. Claro que sí.Porque eso (el real decreto) sería sentar simplemente la primera piedra para caminar, para acercarnos cada vez más a la meta real, que es acabar con su negocio de mierda, acabar con el negocio de la vivienda", ha expresado una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu, en un discurso en la Puerta del Sol.

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Los centenares de congregados, que han ido a más durante este domingo y que han organizado durante el día diversas actividades, como yoga o actuaciones musicales, han coreado frases como "quiero una casa, no una estafa" o "rentistas culpables, gobiernos responsables".

En el centro de la plaza han establecido una cocina popular y un centro logístico, donde se reparte agua y comida a los asistentes.

La acampada comenzó a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Maricarmen ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".

El ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol.

El Consistorio ha mostrado su "sorpresa" e "indignación" ante la acampada y ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de "permitir que eso ocurriera".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda.

"Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento", ha dicho el presidente en un acto en la localidad madrileña de Getafe.

Las protestas por la actual crisis de vivienda se extenderán los próximos días más allá de Madrid: El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado para este lunes en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá Pedro Sánchez para reclamar que el decreto sobre vivienda incluya la opción de contratos indefinidos. EFE

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