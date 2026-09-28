2-1. El Crew opaca el golazo de Messi antes de su despedida de Argentina

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Chicago (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El Columbus Crew se llevó este domingo una vibrante victoria por 2-1 contra el Inter Miami de Lionel Messi, en el último partido antes de su despedida de la selección argentina, con un gol en el minuto 99 de Jamal Thiaré.

El venezolano Josef Martínez rompió la igualdad en el 28 con un disparo cruzado desde el punto de penalti, pocos minutos después de que el Inter Miami protestara por una posible pena máxima a favor.

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El equipo del técnico Cristian 'Kily' González logró la igualada poco después, en el 33, cuando Messi envió al fondo de las mallas una falta directa desde la banda derecha que sorprendió al meta en el segundo poste.

El conjunto de Florida sufrió ante el empuje del Crew y sucumbió en el tiempo añadido de la segunda mitad, cuando Santiago Morales fue expulsado al ver dos amarillas en el espacio de tres minutos.

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En el 99, el meta Roco Ríos no logró retener un disparo del español Brais Méndez y, en el rebote, Jamal Thiaré anotó el definitivo 2-1.

El Inter Miami lleva cinco partidos sin victorias en la MLS, con cuatro empates y una derrota.

A pesar de eso, sigue segundo en el Este, con 46 puntos, a catorce del líder Nashville.

Messi se quedó concentrado con el Inter Miami antes de viajar a Argentina para su despedida con la Albiceleste, fijada el 6 de noviembre en un amistoso contra Benin. EFE

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