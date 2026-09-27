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Rufián advierte de que el problema de la vivienda "está arrasando a la izquierda" y señala la inacción del PSOE

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido de que la vivienda se trata de un problema prioritario que "ya esta arrasando a la izquierda" y ha cuestionado la posición del PSOE, acusándole de "cobardía social" y de "bloquear" las propuestas en esta materia.

En una entrevista en 'Salvados' de La Sexta, varios ciudadanos han debatido sobre asuntos de actualidad, como la unidad de las izquierdas o los problemas sociales más relevantes, como la vivienda o la migración.

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En este contexto, Rufián ha afirmado que la vivienda es en la actualidad el principal asunto a abordar por la política. "Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda", ha expuesto el diputado de ERC. "La vivienda, de hecho, ya está arrasando a la izquierda", ha añadido.

Para el diputado de ERC, la solución ante esta problemática pasa por aumentar los impuestos a quienes "tengan pisos vacíos por la cara" o poner tope a los precios de los alquileres. Y ha recordado que varios grupos parlamentarios han presentado ya una propuesta en el Congreso para que aumenten los impuestos a partir de la tercera vivienda.

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Sin embargo, ha señalado al PSOE por "bloquear" dichas propuestas, y le ha acusado de siempre optar por "la peor opción" y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se irá "fuera" por "cobardía en lo social".

"Es un partido que cada vez que puede escoger, escoge la peor opción (...) cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario que no puede pagar ya no solamente un piso, sino una habitación; y un gran propietario, ha escogido al gran propietario", ha ejemplificado.

A su juicio, el PSOE "tiene miedo al poder" y aunque está en la Moncloa "no manda", sino que está siendo "disciplinado" por una "parte del Estado". Por ello, les ha retado a hacer los cambios necesarios en materia de vivienda mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros.

Al mismo tiempo, ha subrayado que el problema de la vivienda reside en quienes especulan con ella. "Hay extranjeros que compran 40, 50, 60 pisos y los alquilan a 1.500 pavos al mes (...) la minoría peligrosa, el migrante peligroso es ese", ha lanzado.

"Hay un momento en el que tú tienes que limitar, no puede ser el salvajismo o la ley del más fuerte o de la selva de que aquí cada mes se suba el alquiler por la cara. Yo creo que eso se puede topar y de hecho hay experiencias en algunos países en los que se ha hecho", ha argumentado.

ULTRA DERECHA Y UNIDAD DE IZQUIERDA

Por otro lado, preguntado por su propuesta de agrupar a la izquierda y si estaría dispuesto a ser la cara visible de una lista unitaria, ha reconocido que no se ve "más allá" de Cataluña. "Sería falsearme a mí mismo", ha contado.

No obstante, ha abierto la puerta a acuerdos con partidos como Podemos, ha considerado que en Cataluña sí se puede hacer "ese frente" de izquierdas y ha insistido: el objetivo es "no putearnos entre nosotros" y "no robarnos voto". Por ello, ha afirmado que si no logran ponerse de acuerdo, "nos merecemos que nos arrasen".

Además, Rufián ha asegurado que Cataluña en las próximas elecciones se enfrenta a una situación donde partidos como Vox o Aliança Catalana podrían ganar fuerza.

"Cataluña con esto está en un dilema que o puede enorgullecer o puede avergonzar. Y yo apuesto porque Cataluña inspire, y que sí, que seamos capaces de hacer un frente ahí, que pueda ayudar al resto", ha planteado.

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EuropaPress

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