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Maricarmen anima a los acampados de Sol: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!"

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Madrid, 28 sep (EFE).- Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid, ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".

En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada, Maricarmen ha pedido a los congregados que aguanten "hasta que el cuerpo aguante", al tiempo que ha expresado su deseo de que estas protestas lleguen a "un buen fin".

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"Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", ha afirmado Maricarmen en su mensaje, el tercero difundido desde el hospital.

"Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos: ¡Valor! ¡Luchad!¡Defended lo que es vuestro!", ha proclamado.

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Desde la cama del hospital, Maricarmen ha añadido en su mensaje: "Y, por favor, tened cuidado, seguid acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis".

"Esperemos que todo esto llegue a un buen fin el día de mañana. Y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido en todo con creces. Un abrazo muy fuerte para todos desde aquí. Un abrazote", ha concluido en su mensaje de apoyo.

Más organizados que la noche anterior, cuando la convocatoria de acampada cogió a muchos por sorpresa, los centenares de manifestantes congregados en la Puerta del Sol encaran su segunda noche en la plaza con la sensación de estar viviendo un momento histórico, comparable al 15M de 2011, a los que muchos les llegó cuando eran muy jóvenes. EFE

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