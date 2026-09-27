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Los MIR piden investigar la cobertura de puestos de especialistas por residentes en Ceuta

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Asociación MIR España (AME) ha solicitado al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que investigue y supervise la asignación de médicos residentes para cubrir puestos de especialistas en las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.

En un comunicado emitido en la noche de este domingo, la AME ha solicitado que se examinen las órdenes de reorganización, los cuadrantes reales, las funciones asignadas y la presencia de especialistas por turno, ante la reorganización de estas guardias, que fue denunciada públicamente.

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El pasado miércoles, el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) denunció que el Ingesa está utilizando durante la actual crisis asistencial a médicos residentes como "mano de obra barata" para cubrir la falta de especialistas en las Urgencias del Hospital de Ceuta.

En un comunicado, el sindicato afirmó que se está recurriendo a profesionales en formación para suplir necesidades que deben cubrir médicos especialistas, mientras Ingesa ha señalado públicamente que dispone de recursos suficientes para afrontar la actual presión asistencial.

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La AME ha reclamado a Ingesa que explique cómo se traduce ese refuerzo en los dispositivos afectados y qué garantías ofrece a cada residente durante su guardia.

"La colaboración de los residentes exige responsabilidades ajustadas a sus competencias y supervisión efectiva. La disposición a ayudar en una situación extraordinaria no convierte a un MIR en un especialista de plantilla ni elimina los límites de jornada y descanso", ha expresado la AME.

La asociación ha respaldado a los MIR y ha exigido corregir de inmediato cualquier asignación incompatible con estas garantías que se detecte, proteger a quienes comuniquen incidencias y valorar una auditoría docente si se aprecian deficiencias.

Además, ha señalado que los residentes deben poder pedir ayuda y señalar problemas sin temor a consecuencias en sus evaluaciones o rotaciones.

"El compromiso de los MIR no puede utilizarse para normalizar una plantilla insuficiente", ha concluido la AME. EFE

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