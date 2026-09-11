Planas: "Lo que propone la AFD para Alemania es lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta"

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Madrid, 11 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "muy sorprendido" por la actuación del PP y de Vox en relación con la situación en Ceuta, ya que "lo que propone AFD para Alemania es exactamente lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta".

Planas, que también fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010, ha explicado que estos dos partidos promueven que "no se cumplan las normas españolas e internacionales en relación con la repatriación, ya sea de adultos o de menores".

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Ha reconocido que durante esta semana ha atraído la atención la victoria de la AFD en Sajonia, si bien "lo que más le sorprende" son las similitudes entre las propuestas de este partido con las que el Partido Popular y Vox han hecho ante la situación en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

"PP más Vox igual a AFD en Ceuta", ha recalcado el ministro en declaraciones a EFE.

A su juicio, es una propuesta "extremadamente grave" después de 50 años de democracia y de pertenencia de España a la Unión Europea (UE), por lo que ha instado a que España avance hacia adelante y continúe progresando, en lugar de "caminar hacia atrás".

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Por todo ello, Planas ha reclamado una posición más responsable por parte de la oposición "ante la situación difícil y grave que se le presenta al Gobierno en la gestión de este tema", en el que la prioridad es "restablecer no solo la normalidad, sino la convivencia absoluta" como "en cualquier otro punto de España".

En referencia a su experiencia previa como embajador en Marruecos, ha recordado que Ceuta y Melilla "son frontera terrestre de la Unión Europea" y existe una tensión "entre dos culturas, dos religiones y sobre todo dos rentas per cápita que son aproximadamente de 10 a 1 en la relación entre Europa y el norte de África".

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"Esa realidad está ahí y no se puede negar y la soportamos sobre nuestros hombros tanto España de un lado como Marruecos desde el otro", ha precisado.

Así, ha definido su experiencia como embajador "intensa" en aras de "construir las bases de una cooperación" que a su llegada en 2004 estaba "sinceramente muy dañada".

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Planas cree que "hasta ahora" se ha vivido "gracias a esa buena situación" que "espera" que se pueda recuperar en un futuro inmediato.

Sobre la actuación del Gobierno, Planas coincide en que, de las informaciones que tenía del Ejecutivo y de los documentos que se han desclasificado, "nada hace determinar que se pudiera producir la llegada de este número elevadísimo de personas", que ha cifrado en 70.000 personas, en 24 horas.

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De cara al futuro, el ministro ha abogado por, a partir de ahora, aplicar "estrictamente" la ley española y la ley europea, así como las normas y los convenios internacionales en relación con la afiliación e identificación de esas personas.

Por ejemplo, en el caso de refugiados, darles el tratamiento y la protección correspondientes; y en el caso de menores, aplicar las legislaciones en una "respuesta responsable" como está haciendo el Gobierno de España, según Planas. EFE

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