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2-2. Liga Alajuelense le saca un angustioso empate al Marathón

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Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- El Marathón hondureño no pudo mantener la ventaja sobre la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que le sacó un angustioso empate 2-2 este jueves en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El equipo ‘tico’ sorprendió al Marathón con un tempranero gol, en el segundo minuto de juego, convertido por Anthony Hernández a pase de Celso Borges desde la derecha.

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El gol de la visita fue como un dardo para el Marathón, que reaccionó tomando el control del partido, el que empató al minuto 10 tras un par de contragolpes, con anotación, todo una joya al ángulo, del colombiano Yairo Moreno de lanzamiento libre.

La pegada de Moreno fue imposible para el portero del Alajuelense, el uruguayo Washington Ortega, quien fue exigido a fondo por los atacantes del Marathón de principio a fin.

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Dirigido por el argentino Silvio Rudman, el Marathón fue mejor que el Alajuelense en la mayor parte del juego, pero en los últimos minutos el club costarricense arriesgó más y terminó rescatándolo al 85.

En una salida para evitar el segundo gol del Marathón, Ortega chocó con su defensa Ronald Matarrita y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico.

Cuatro minutos después se recuperó y continuó en el partido tapando otros disparos a puerta del equipo ‘catracho’, que apoyado por más de 10.000 espectadores que asistieron al Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

El ‘Monstruo Verde’ del Marathón arrinconó a la Liga Deportiva Alajuelense, que se vio superada en todas sus líneas por el fútbol rápido que le impuso el rival.

El resultado del primer período no reflejó el buen fútbol que hizo el Marathón ante el actual tricampeón de la Copa Centroamericana, que intentaba hacer daño con Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

El segundo episodio también fue mejor llevado por el Marathón, que al minuto 49 se puso en ventaja, 2-1, con gol de cabeza de Damín Ramírez, a pase de Yairo Moreno.

Las pocas incursiones del Alajuelense, antes del minuto 85, no representaron mayor peligro para la defensa y la portería del Marathón, resguardada por Jonathan Rougier, aunque al 65 la visita estrelló una pelota en el vertical derecho, en lo que pudo ser el empate del partido, que tuvo como árbitro al salvadoreño Jaime Herrera.

Los últimos minutos fueron más parejos y el Alajuelense al 85 le arrebató el triunfo al Marathón con gol de Ángel Zaldívar.

Con el empate, el Marathón está obligado a ganar de visitante el partido de vuelta, que se disputará el 17 de septiembre. EFE

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