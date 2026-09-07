Vigo aprueba la implantación de la tasa turística con los únicos votos del PSOE

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Vigo, 7 sep (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado definitivamente este lunes la ordenanza fiscal que regula la tasa turística, con los votos de la mayoría absoluta del PSOE y el rechazo de BNG y PP.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y contempla una implantación progresiva, de forma que los cruceristas no comenzarán a abonarla hasta el 30 de junio.

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El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido una tasa de 1,8 euros por estancia y día, que ha definido como “equilibrada” y “proporcionada” y que, según ha señalado, se sitúa entre las más bajas de la fachada atlántica, además de reivindicar que Vigo es una de las ciudades gallegas con menor carga impositiva.

Aneiros ha puesto como referencia la tasa de Mallorca, que ha cifrado en 8,8 euros diarios, y ha defendido una aplicación gradual para facilitar la adaptación del sector.

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La ordenanza fue sometida a exposición pública y recibió alegaciones de los hosteleros o del Puerto de Vigo, mientras que el Gobierno local mantiene su propuesta y defiende que la tasa permitirá compatibilizar la actividad turística con una carga fiscal moderada.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha votado en contra y ha calificado la propuesta de “engaño” y “simulacro”, al considerar que no responde a los intereses de Vigo sino que constituye, a su juicio, “un parche al servicio de los operadores turísticos”.

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Los nacionalistas reclaman aplicar el cien por cien del recargo permitido por la normativa autonómica y sin excepciones, y defienden destinar los ingresos a compensar los impactos negativos del turismo.

El PP también ha rechazado la aprobación, y su concejala Patricia García ha denunciado la falta de diálogo con el sector y ha recordado que durante la tramitación se presentaron reclamaciones por parte de representantes del ámbito hotelero, hostelero y portuario, además de recordar que el alcalde, Abel Caballero, defendió en 2023 que Vigo no tendría una tasa turística.EFE

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