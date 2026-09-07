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Mbappé: un gesto, una botella y un mensaje

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 7 sep (EFE).- El francés Kylian Mbappé ofreció una rueda de prensa este lunes por primera vez con el Real Madrid desde el 19 de enero de 2026. Y lo hizo con mensajes contundentes para defender su rendimiento y, sobre todo, levantando la mano en la campaña por el Balón de Oro. Quiere ganarlo y apareció en escena un día antes de que comiencen las votaciones.

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El próximo 8 de septiembre se darán a conocer las listas de finalistas de las distintas categorías del Balón de Oro, entre ellas las de 30 futbolistas que optarán a los galardones masculino y femenino.

Una vez anunciados los candidatos, un jurado internacional de periodistas especializados emitirá su voto. En la categoría masculina participa un representante de cada país situado entre los 100 primeros del 'ranking' mundial de la FIFA, mientras que en la femenina votan representantes de las 50 primeras naciones.

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Los periodistas, según la organización, emitirán sus votos basándose en tres criterios establecidos: rendimiento individual y decisivo, logros colectivos y trofeos ganados, y clase y juego limpio dentro y fuera del terreno de juego.

En una edición, que concluirá el 26 de octubre con la gala en Londres, sin un claro favorito, aparece Kylian Mbappé con un argumentario que ya puso sobre la mesa su actual entrenador en el Real Madrid, José Mourinho.

“Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, aseguró en rueda de prensa, haciendo mención a que en verano se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Una campaña iniciada y ante la que Mbappé salió a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para sumarse a ella, sin pudor de reclamar el trofeo para él.

Aparición en rueda de prensa que inició con un gesto, repetido: apartar la botella de bebida isotónica patrocinadora de la Liga de Campeones.

Al sentarse en la silla de la sala de prensa, Mbappé dio la vuelta a la botella, vio la marca y la dejó en el suelo. Tres minutos más tarde, una persona volvió a colocar otra botella idéntica. Y Mbappé ‘respondió’ con el mismo gesto.

Mbappé siempre ha cuidado de forma especial su imagen y sus patrocinios, hasta el punto de mantener varios pulsos por el uso comercial de su figura. En 2023 mostró públicamente su malestar con el París Saint-Germain después de que el club le utilizase como principal reclamo en un vídeo para la campaña de abonados, al considerar que no había autorizado ese uso de su imagen.

Postura que ya había trasladado a la selección francesa, con la que se negó a participar en determinados actos publicitarios al reclamar una revisión del convenio que regulaba los derechos de imagen de los internacionales. Una batalla con la que Mbappé buscaba tener mayor control sobre las marcas a las que quedaba asociada su figura y evitar vincularse con determinados patrocinadores. Como ocurrió este lunes en Valdebebas.

Una protección de su marca personal que ha mantenido con el paso de los años. Mbappé cuenta actualmente con siete marcas protegidas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y fue, junto a Jude Bellingham, uno de los primeros futbolistas en registrar como marca la pose característica con la que celebra sus goles.

El gesto, repetido, de una rueda de prensa de Mbappé en la que se defendió de las críticas al ser preguntado por ellas, como su esfuerzo defensivo o sus dos años sin títulos importantes en el Real Madrid mientras el París Saint-Germain domina la ‘Champions’.

Mbappé dominó la escena de nuevo. Tras 231 días sin salir a rueda de prensa con el Real Madrid, aunque en este periodo sí hizo apariciones en zona mixta con mensajes contundentes.

Fue uno de los líderes del vestuario del equipo blanco ante el episodio de los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinícius Junior, y cuando se dirigió contra Álvaro Arbeloa tras una suplencia al final de la pasada temporada. “Soy el cuarto delantero”, aseguró.

Mensajes dirigidos y calculados de un Mbappé que comenzará este martes, ante el Inter de Milán, un nuevo intento de ganar la Liga de Campeones, el tercero con el Real Madrid, un título que se le resiste hasta la fecha. EFE

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