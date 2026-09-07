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La Princesa Leonor inicia "con muchas ganas" y rodeada de expectación sus estudios en la Carlos III

07/09/2026 La Princesa Leonor a su llegada a la Universidad Carlos III en su campus de Getafe este lunes para comenzar su grado de Ciencias Políticas. En medio de una gran expectación mediática con la presencia de decenas de cámaras y fotógrafos, y mezclada entre el resto de estudiantes como si fuese una más. Así ha sido la llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III este lunes 7 de septiembre minutos antes de las 9.00 horas para empezar su grado de Ciencias Políticas tras concluir el pasado julio sus tres años de formación militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
07/09/2026 La Princesa Leonor a su llegada a la Universidad Carlos III en su campus de Getafe este lunes para comenzar su grado de Ciencias Políticas. En medio de una gran expectación mediática con la presencia de decenas de cámaras y fotógrafos, y mezclada entre el resto de estudiantes como si fuese una más. Así ha sido la llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III este lunes 7 de septiembre minutos antes de las 9.00 horas para empezar su grado de Ciencias Políticas tras concluir el pasado julio sus tres años de formación militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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La Princesa Leonor ha llegado "con muchas ganas" al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde en los próximos cuatro años cursará Ciencias Políticas, siguiendo así con su formación para convertirse algún día en Reina.

Como una más de los alrededor de 3.000 alumnos que este lunes inician el curso universitario en este centro público, la Princesa de Asturias ha llegado poco antes de las 9.00 horas vestida con vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un enorme bolso negro.

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A la entrada la esperaban numerosos alumnos que, como ella inician este lunes las clases, así con personal del centro y otros curiosos que se han acercado hasta la universidad para ser testigos de la ocasión y que comentaban emocionados el momento, tomando fotos y grabando vídeos.

La hija mayor de los Reyes ha sido saludado a las puertas del edificio "Adolfo Posada", donde se encuentra su aula, al rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

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Antes de entrar al edificio, la Princesa Leonor ha saludado con la mano a los presentes y a los numerosos periodistas presentes, asegurando que inicia "con muchas ganas" esta nueva etapa en su formación, tras haber cumplido los tres años de instrucción militar.

La Princesa "estaba ilusionada y tranquila y con ganas de comenzar", ha comentado posteriormente a la prensa el rector, que ha reconocido que para la UC3M supone "una alegría y una responsabilidad" el que la futura Reina vaya a realizar sus estudios en esta universidad pública.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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