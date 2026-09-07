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La moda española toma los palacios, museos y jardines para exhibir su creatividad

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Madrid, 7 sep (EFE).- Este lunes arranca OModa Madrid es Moda y luego le sigue la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; en ambas, la moda de autor española exhibe poderío con desfiles al aire libre en los Jardines de Sabatini o en museos como el Reina Sofía o las Galerías de las Colecciones Reales.

Dos semanas de moda que pretenden convertir Madrid en la ciudad de la moda de norte a sur para acercar el diseño no solo a los profesionales, también a los consumidores.

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"La moda no solo son desfiles", asegura a EFE el diseñador Juan Duyos, una razón por la que la plataforma OModa Madrid es Moda, que impulsa la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME) -de la que es presidente-, combina las pasarelas con presentaciones estáticas como la de We Are Spastor, Luis Berrendero, Helena Rohner o Juan Avellaneda, entre otros muchos.

Duyos insiste en que la ciudad tiene que cobrar vida. Pasando los desfiles a lugares céntricos, como el inaugural en los Jardines de Sabatini, junto al Palacio Real, es "como se genera flujo económico sobre la cultura, el transporte o la restauración".

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Después de muchos años, y tras reiteradas peticiones de los diseñadores, Ifema ha cedido y ha apostado por trasladar los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) desde uno de sus pabellones a pleno centro de la ciudad. Museos, jardines y la Universidad de Nebrija, donde se concentrarán la mayor parte, además de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles o el invernadero del Palacio de Cristal de la Arganzuela.

Asier Labarga, director de MBFWMadrid, ha explicado a EFE que han aprovechado que el Gran Premio de España de Fórmula 1 transcurre por los pabellones de Ifema para afrontar esa eterna demanda, trasladar los desfiles a la ciudad y aprovechar su patrimonio arquitectónico y cultural.

"La complejidad logística ha sido extrema, pero lo hemos puesto en marcha con el esfuerzo y la coordinación de nuestros equipos" para abrir ocho localizaciones, espacios singulares e históricos que forman parte de un "hilo conductor de cada colección y es un elemento más de la propuesta", tal y como sucede en pasarelas como París o Milán.

Para Labarga, es su tercera edición bajo una nueva estrategia y "un gran cambio de enfoque". Su objetivo: mostrar al mundo la diversidad de la moda española, tanto de autor como de marcas comerciales en un momento en el que "los ojos de todo el mundo están puestos en Madrid".

Recuerda que diseñadores y firmas pasan un comité de selección de calidad para formar parte del calendario, una manera de reafirmar que forman parte de él por mérito propio.

La moda canaria sale reforzada en estas dos semanas. Omoda Madrid es Moda ha realizado una apuesta para dar a conocer Gran Canaria Moda Cálida, la plataforma pública del Cabildo de Gran Canaria para el impulso de la industria de la moda de la isla, que permitirá desfilar a diseñadores como Aurelia Gil, Ogadenia Couture, Pedro Palmas y Gonzales.

En la misma línea, MBFWMadrid cede espacio en un desfile colectivo a los canarios Marco y María, Chacho Souvenir, Angie Vázquez y Diazar, entre otros

Bajo la dirección creativa de la diseñadora granadina Beatriz Peñalver el Centro cultural Galileo presentará una obra textil colectiva creada por diseñadores venezolanos, impulsada por Ayuda en Acción y Acme, con el fin de ayudar a las comunidades afectadas por los terremotos de Venezuela.

En la edición anterior MBFWMadrid cristalizó su apoyo a la moda colombiana con la participación de la diseñadora Johanna Ortiz y en esta ocasión ha firmado un acuerdo con la plataforma Latin American Fashion Awards que presenta la firma Agua by Agua Bendita, una colaboración que pretende celebrar la artesanía latinoamericana.

Como es habitual, ambas plataformas alientan el talento joven, MBFWMadrid con EGO la pasarela que descubre a las nuevas generaciones, que este año celebra su 20 aniversario, además de hacer un guiño a los nuevos estudiantes de la Udit, que presentarán sus colecciones en el Círculo de Bellas Artes. Por su parte, Madrid es Moda con el desfile de los alumnos del Instituto Europeo di Design (IED). EFE

(foto)

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